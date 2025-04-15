Трамп і Віткофф думають про гроші, а не про дипломатію для миру в Україні, – Віктор Небоженко

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про те, що під час нещодавньої зустрічі з Путіним обговорював не припинення вогню, а шляхи досягнення тривалого миру, які стосуються передусім п’яти окупованих регіонів України. Політолог Віктор Небоженко розповів Фокусу, що спонукало його зробити відповідну заяву.

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У вівторок, 15 квітня, виступаючи в ефірі Fox News спец посланець Трампа Стів Віткофф, розповів про підсумки нещодавньої зустрічі з Путіним та про можливість досягнення мирного врегулювання. Водночас він наголосив, що йдеться не про припинення вогню, а про "тривалий мир", якого начебто прагнуть у Кремлі.

Крім того, Віткофф не заперечив, що в рамках мирного процесу йдеться і про "бізнес Путіна зі США та Європою".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але вона значно ширша. Вона включає протоколи безпеки, питання щодо НАТО — чи буде воно, чи не буде, чи діє стаття 5 НАТО. Тобто там дуже багато деталей", — резюмував Стів Віткофф.

Коментуючи Фокусу для статті "5 територій в обмін на мир: що і чому пропонує посланець Трампа для України" форму та зміст свіжих заяв спецпредставника Трампа, політолог Віктор Небоженко зазначив: "Слід розуміти, що Віткофф, який після візиту в Росію почав розповідати про те, що ключ до миру — це 5 окупованих територій України, думає в першу чергу про гроші, а не про дипломатію. Його, як власне і Трампа, передусім цікавить підписання ресурсної угоди, згідно з якою вся Україна в економічному сенсі повністю дістанеться США".

Путіну такий підхід Трампа, вважає експерт "дуже не подобається", оскільки він хоче, щоб 5 областей, точніше, 4 області та Крим, належали йому і політично, і економічно.

Таким чином, підсумував Віктор Небоженко, довкола територіального питання між Трампом і Путіним є конфлікт, який блокує подальший рух у напрямку мирного врегулювання.