Угода зі США про корисні копалини не включає ніяких гарантій безпеки для України. Навіщо потрібна ця угода та які гарантії і коли може отримати Україна, Фокус спитав у політолога Володимира Фесенка.

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В тексті угоди зі США про корисні копалини є одна згадка про безпекові питання, а саме — "Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру". Проте це не є гарантіями безпеки, каже політолог Володимир Фесенко.

"Ця фраза в угоді означає, що ми будемо і далі вести переговори про безпеку під час підписання майбутніх угод. Можливо, буде мова про те, щоб була підписана окрема угода або окремий договір про гарантії безпеки. Та чи вдасться домовитись? Я поки що великий скептик", — сказав Володимир Фесенко у розмові з кореспондентом Фокусу. За його словами, зараз принципово змінюється зовнішня політика США при Трампі.

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"Жодної безоплатної допомоги вже не буде. НАТО теж не буде. І Трамп ще хоче, щоб ми компенсували те, що отримали раніше безкоштовно", — зазначив політолог. І додав: наразі українське суспільство будує захмарні конструкції про гарантії безпеки.

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"Ні з боку США, ні з боку жодної іншої країни, підкреслюю, з боку жодної іншої країни, включно і в першу чергу із СШ, ми таких гарантій не отримаємо. Ні ядерної парасольки, як в рамках НАТО для Європи, ні готовності воювати за нас, хоча готовності воювати за нас не було і при Байдені. Причина дуже проста. Йдеться про війну з Росією, а це ризик ядерної війни. Тому, якщо у якихось експертів є такі утопічні думки, значить, вони живуть в якомусь утопічному світі. Мій прогноз: таких гарантій безпеки не буде. Не буде їх і не треба навіть мріяти про це", — зазначив Володимир Фесенко.

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На його думку, головна гарантія безпеки для України — це зберегти потужну армію та мати такі озброєння, які б стримували російську агресію. "Це одна гарантія безпеки, друга гарантія безпеки — партнерські відносини, розвиток, зміцнення оборонних зв'язків, зв'язків з сфері безпеки з низкою наших партнерів, хто буде готовий співпрацювати з нами. Ми підписали більше двадцяти безпекових угод. Це не гарантія безпеки в такому от широкому сенсі, але якщо ці угоди будуть працювати, якщо ми будемо отримувати зброю, буде спільна робота в оборонній промисловості, то це теж відносна гарантія безпеки, не абсолютна, а відносна", — пояснив політолог.

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Коментуючи угоду зі США про розвиток видобутку корисних копалин, експерт наголосив: головне для України зараз – зняти напругу у відносинах із США.

"Важливо зняти напругу, зберегти можливість купувати американську зброю, не псувати відносини з США. А далі поступово, крок за кроком, зменшувати свою залежність від США по окремих видах зброї", — вважає експерт.

Раніше Фокус писав, що Україна готується фіналізувати та підписати зі США текст рамкової угоди щодо розвитку родовищ корисних копалин та інфраструктурних проєктів на території країни.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить та сподівається на швидке досягнення миру. При цьому він впевнений, що йому не доведеться застосовувати 5 статтю договору про НАТО для захисту союзників.