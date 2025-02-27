Кінець ілюзій. Чи дійсно Дональд Трамп заблокує членство України в НАТО

Дональд Трамп заявляє, що в межах майбутньої мирної угоди виключає можливість членства України в НАТО. Чи дійсно на євроатлантичних прагненнях Києва, які зафіксовані на конституційному рівні, можна поставити хрест, з’ясовував Фокус.

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Коментуючи майбутню угоду про припинення війни, президент США, серед іншого, заявив, що про НАТО в контексті членства в блоці України "можна забути". Більш того, глава Білого дому додав, що причиною повномасштабного вторгнення РФ в Україну нібито став Північноатлантичний Альянс, а саме – обіцянка, що Київ колись неодмінно стане його повноцінним членом. "Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", — резюмував Дональд Трамп.

Вельми показово, що гучні заяви вищого американського керівництва відносно неможливості прийняття України до НАТО в принципі, попри фіксацію таких намірів на попередніх самітах Альянсу, члени-учасники військово-політичного блоку наразі не коментують. З поміж усіх держав-членів, а їх 32, відреагувала на сигнали з Вашингтону лише глава італійського уряду Джорджа Мелоні, у якої, до слова, склалися гарні і певною мірою навіть дружні стосунки з Трампом.

Джорджа Мелонi упевнена: "Закласти основи справедливого і тривалого миру в Україні можна лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки"

Прем’єр Італії вважає, що найкращим варіантом гарантій безпеки для України буде їхнє втілення в межах НАТО. "Закласти основи справедливого і тривалого миру в Україні можна лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки. Такі гарантії повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу. Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни", — наголосила Джорджа Мелоні.

На її переконання, будь-які інші рішення стосовно гарантій безпеки "видаються складнішим і менш ефективними".

Яку лінію щодо НАТО і чому проводить Трамп

У тому, що заяви Трампа щодо неможливості прийняття України до НАТО пов’язані з його нещодавньою розмовою з Путіним, не сумнівається жодним чином політолог Петро Олещук. У розмові з Фокусом експерт констатував: "Очевидно, що Путін непогано "поїздив по вухам" Трампа, заявляючи, що для РФ членство України в Альянсі є категорично неприйнятним. Крім того, тактика Кремля свідчить про те, що у Москві хочуть, аби Україна внесла відповідні зміни до Конституції, а безпосередньо НАТО скасувало Бухарестську декларацію 2008 року, у якій йдеться, що майбутнє Києва саме у НАТО. І оскільки для Путіна питання України в НАТО принципове, а для Трампа – ні, останній і каже, добре, нехай Україна забуде про НАТО".

Петро Олещук вважає, що у США ніколи не було серйозних намірів давати "добро" на прийняття України до Альянсу. "Нехай Трамп дасть Рубіо команду, щоб той знайшов десь в архівах Держдепу бодай один конкретний документ, де йдеться про календарний план вступу України в НАТО. Рубіо навіть при неймовірному бажанні нічого подібного не знайде днем з вогнем, окрім декларацій про відкриті двері, вікна Альянсу, тощо. Розуміючи, як це питання тригерить росіян, американці водночас не говорячи чітке "Ні" Україні, ефективно маніпулювали цією темою. Трамп цю лавочку з маніпуляціями прикрив, публічно визнавши американську політику щодо України і НАТО, яка була такою десятиліттями".

Експерт зауважив, що реальна, а не декларативна структура НАТО виглядає як "Сполучені Штати +", а саме той факт, що США є основним військовим потенціалом Альянсу, його ударною силою, дозволяє Трампу озвучувати в одноосібному порядку заяви щодо неприйняття України до цього військово-політичного блоку. "Зрештою саме США вирішуватимуть, буде з кимось воювати НАТО чи не буде, захищатиме когось чи ні. І всі в Альянсі це розуміють, тому ніхто особливо не поспішає виступати проти Трампа. Тобто, НАТО наразі сильно хитається на фоні прагнень Білого дому скоротити видатки Пентагону на 30% протягом наступних п’яти років за рахунок присутності американських військ у Європі", — зазначив Олещук.

В цьому контексті експерт звертає увагу на тактику "провідного євроатлантиста Німеччини", майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, який не просто натякає на необхідність створення європейського аналогу НАТО, а й припускає, що до наступного саміту у червні Альянс, як такий, може взагалі не дожити.

"Мерц акцентує на необхідності укладення пакту з ядерними державами Європи — Францією і Великобританією — задля власного захисту. Майбутній очільник уряду ФРН прозоро натякає на створення ядерного потенціалу у Німеччині. В той же час різкі по відношенню до адміністрації Трампа заяви Мерца ставлять питання про те, а чи буде взагалі існувати НАТО через невеликий проміжок часу? Щодо цього насправді є великі сумніви. Не виключено, що досить скоро ми побачимо нові без пекові угоди між європейцями", — підкреслює політолог.

Чи дійсно питання членства України в НАТО може опинитися за дужками

Політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Насправді, Трамп і раніше висловлювався, м’яко кажучи, скептично щодо євроатлантичного майбутнього України, і в цьому контексті його позиція цілком збігається з путінськими "хотєлками". Але показово, що НАТО, як колективний орган, на ці заяви Трампа не реагує. Очевидно, ми побачимо цю реакцію лише тоді, коли буде якась рамкова угода, теоретично підписана між США, РФ, Україною і ЄС".

Політолог припускає варіант, коли питання України та НАТО залишиться за дужками: "Тобто НАТО не даватиме Росії гарантій про те, що ніколи не прийме до своїх лав Україну, адже це постріл собі ж у ногу і дискредитація усіх цінностей, на яких Альянс заснований. Україна при цьому й надалі рухатиметься по шляху запровадження стандартів НАТО в частині проведення політичних, економічних та військових реформ, просто це не буде певний період ніде фігурувати у документах".

Експерт нагадує: Барак Обама прямо та публічно говорив, що Україна не вступить до НАТО Фото: AFP

Якщо Росія в рамках укладення мирної угоди наполягатиме на "вічному" нейтральному статусі Києва, зауважує Ігор Рейтерович, безпосередньо в Україні можуть виникнути проблеми, адже у Верховній Раді навряд чи знайдеться 300 голосів для внесення відповідних змін до Основного закону. Тим більше, нагадує експерт, так чи інакше видозмінювати Конституцію заборонено на час дії правового режиму воєнного стану. А це означає, що питання НАТО може залишитися поза дужками де-юре, але дозволить при цьому Путіну вийти і сказати, що "ми домоглися свого, і Україна в НАТО ніколи не вступить". При цьому на рівні законів, прогнозує аналітик, цей напрям може залишатися і його публічно актуалізують після зміни правлячого режиму у Росії.

Коментуючи заяву Дональда Трампа про те, що начебто саме через євроатлантичні плани Києва РФ розпочала війну проти України, Ігор Рейтерович нагадав, що агресія Росії стартувала ще у 2014 році при президентстві Обами, який прямо і публічно говорив, що Україна не вступить до Альянсу. Зауваживши, що на той момент євроатлантичний курс України ще не був зафіксований на конституційному рівні, експерт резюмував, що по факту Росія напала на нейтральну країну. З огляду на це, наголошує Ігор Рейтерович, НАТО жодним чином не є причиною російського вторгнення.

Зауважимо, що згідно з даними нещодавнього соцдослідження групи "Рейтинг", наразі вступ України до НАТО підтримують 67% громадян.