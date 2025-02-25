Німеччина з новим лідером: що відомо про Фрідріха Мерца та його ставлення до України (фото)

Лідер ХДС уже йшов з політики, але згодом повернувся. Тепер 14 мільйонів людей підтримали його партію.

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Напередодні німці обрали новий склад Бундестагу. Перемогу здобула партія "Християнсько-демократичний союз" на чолі з Фрідріхом Мерцом, який відкрито підтримує Україну. Фокус розповідає, що відомо про нового німецького лідера.

Хто такий Фрідріх Мерц

Лідеру парламентської фракції ХДС/ХСС в Бундестазі наразі 69 років. Він народився у 1955 році в Брілоні (Західна Німеччина). Батько політика воював у Вермахті, після чого близько чотирьох років провів у радянському полоні. Згодом Йоахім Мерц працював суддею та вів процеси проти нацистів. Мати канцлера походила з родини колишнього мера Брілона.

У 1975 році Фрідріх Мерц закінчив школу, після чого рік проходив строкову військову службу. У 1976 році він вступив на факультет права Боннського університету — одного з найвідоміших закладів вищої освіти в Німеччині. А місто Бонн тоді було столицею ФРН. Після закінчення навчання Мерц стажувався в суді Саарбрюккена, а з 1985 по 1986 рік працював там суддею.

Фрідріх Мерц

Політикою Фрідріх Мерц цікавився з юних років. Майбутній канцлер був членом молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу, а у 25 років очолив Брілонське відділення "Молодої спілки" ХДС.

Фрідріх Мерц та Ангела Меркель

У 1989 році політик балотувався до Європарламенту і став депутатом (був там до 1994 року). Після досвіду в Європейському парламенті Мерц балотувався до Бундестагу і став депутатом від ХДС, очоливши партію у 2000 році.

А у 2002 році головою фракції стала Ангела Меркель, тому Фрідріх Мерц покинув посаду. Меркель та Мерц конфліктували з приводу майбутнього їхньої політсили. Згодом жінка стала канцлеркою Німеччини, а Мерц у 2009 році пішов з політики в юридичну діяльність. Він працював старшим радником у міжнародній юридичній компанії Mayer Brown, а також очолював наглядову раду німецького підрозділу інвестиційної компанії BlackRock.

Попри минулі конфлікти з Меркель, у 2024 році Мерц публічно вітав її із 70-річчям.

Ангела Меркель та Фрідріх Мерц

Лідер ХДС повернувся в політику у 2018 році. Лише на початку 2022 року він знову став лідером політсили.

Фрідріх Мерц та Україна

На відміну від Ангели Меркель, Мерц критикував будівництво "Північного потоку-2". Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального німецький політик закликав зупинити "Північний потік 2" взагалі, що і було зроблено згодом.

Фрідріх Мерц відвідував Україну на початку повномасштабної війни та у 2024 році, про що розповіла народна депутатка Лариса Білозір.

Як зазначив сам політик, метою його візиту було особисто ознайомитися з поточною ситуацією в Україні та дізнатися про її потреби у боротьбі з російською агресією.

Фрідріх Мерц та Лариса Білозір

"Мерц відомий своєю жорсткішою позицією щодо Росії порівняно з чинним канцлером Олафом Шольцем. Раніше він публічно заявляв, що Німеччина повинна надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, якщо Кремль не припинить обстріли цивільної інфраструктури", — розповіла Білозір.

Під час зустрічі Фрідріх Мерц підтвердив, що парламентська фракція ХДС у Бундестазі твердо підтримує Україну і підкреслив, що Німеччина готова і надалі надавати військову допомогу, аби Україна якнайшвидше досягла перемоги.

Зокрема, Мерц підтримує прагнення України вступити до НАТО та просуває ідею незалежності Європи від США в питаннях оборони.

Дружина Фрідріха Мерца

Новообраний німецький канцлер одружений з Шарлоттою Мерц. Пара уклала шлюб у 1981 році. Дружина новообраного канцлера — суддя. Вони стали батьками трьох дітей.

Як відреагувала Україна на перемогу Фрідріха Мерца

Президент України Володимир Зеленський публічно привітав Мерца з перемогою.

"Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи", — написав Зеленський в Х.

Коли Фрідріх Мерц вступить на посаду

Новообраний парламент збирається на своє перше засідання не пізніше тридцяти днів після голосування. Отже, це станеться щонайпізніше 25 березня 2025 року. До того моменту свої обовʼязки продовжуватиме виконувати Олаф Шольф.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заговорив про європейську альтернативу НАТО.

Також Фокус писав про результати виборів у Німеччині.