У Німеччині підрахували 100% голосів виборців: переміг блок очолюваний Мерцом (інфографіка)

Партія чинного канцлера Олафа Шольца опинилась на третьому місці та здобула лише 120 із 630 місць у парламенті.

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На дострокових виборах до німецького Бундестагу перемогу здобув блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц. Відповідні дані оприлюднила Федеральна виборча комісія Німеччини.

За даними виборчої комісії, голоси підрахували у всіх 299 округах. За офіційними даними до німецького парламенту проходять:

блок ХДС/ХСС — 28,5% відсотків голосів виборців;

АдН (Альтернатива для Німеччини) — 20,8%;

СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца) — 16,4%;

"Зелені" — 11,6%;

"Ліві" — 8,8%.

Інші партії не подолали 5% бар’єру і не потрапили до Бундестагу.

Таким чином з 630 місць у парламенті 208 отримує блок ХДС/ХСС, 152 — АдН, 120 — СДПН, 85 — "Зелені" та 64 — "ліві".

Результати виборів у Німеччині Фото: Скриншот

Для формування більшості достатньо 315 місць у Бундестазі.

Нагадаємо, перші екзитполи у Німеччині показали, що об'єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (Union CDU/CSU) набрало майже третину голосів.

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