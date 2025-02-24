"Через голову України": Мерц заявив про об'єднання Росії та США

Фрідріх Мерц підкреслив, що після формування німецького уряду його пріоритетом буде досягнення незалежності від США.

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Сполучені Штати Америки об'єднуються з Росією через голову України та усієї Європи. Про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц.

"В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються через голову України, а значить, і через голову Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину", — написав Мерц.

Він також підкреслив, що питання того, як швидко німці зможуть сформувати уряд, є для нього пріоритетом.

Крім того, очільник партії, яка наразі лідирує за результатами підрахунку голосів, заявив, що значній частині американців байдужа доля Європи.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США", — наголосив Мерц.

Нагадаємо, перші екзитполи у Німеччині показали, що об'єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (Union CDU/CSU) набрало майже третину голосів.

3 січня Фокус зібрав інформацію про політичні сили, які беруть участь у виборах Німеччині у 2025 році, та про те, як це може вплинути на підтримку України.