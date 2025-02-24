"Через голову Украины": Мерц заявил об объединении России и США

Фридрих Мерц подчеркнул, что после формирования немецкого правительства его приоритетом будет достижение независимости от США.

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Соединенные Штаты Америки объединяются с Россией через голову Украины и всей Европы. Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц.

"В последние несколько дней у меня сложилось впечатление, что Россия и Америка объединяются через голову Украины, а значит, и через голову Европы. Поэтому сейчас все смотрят на Германию", — написал Мерц.

Он также подчеркнул, что вопрос того, как быстро немцы смогут сформировать правительство, является для него приоритетом.

Кроме того, глава партии, которая сейчас лидирует по результатам подсчета голосов, заявил, что значительной части американцев безразлична судьба Европы.

"Моим абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США", — подчеркнул Мерц.

Напомним, первые экзитполы в Германии показали, что объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (Union CDU/CSU) набрало почти треть голосов.

3 января Фокус собрал информацию о политических силах, которые участвуют в выборах Германии в 2025 году, и о том, как это может повлиять на поддержку Украины.