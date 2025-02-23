"Союз ХДС/ХСС" имеет 29%: каковы результаты экзитполов на выборах Германии

На выборах в Германии партия экс-канцлера Олафа Шольца занимает третье место, сообщили журналисты. На третьем — политическая сила, которую поддерживает миллиардер Илон Маск.

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В Германии продолжаются досрочные выборы в Федеральное собрание (в Бундестаг). Вечером 23 февраля проголосовало рекордное количество граждан — 84%. Наибольшее количество голосов набрала политическая сила, которая является соперницей партии, к которой принадлежал бывший Федеральный канцлер Олаф Шольц. Первые экзитполы показывают, что объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (Union CDU/CSU) набрало почти треть голосов. О данных экзитполов рассказало издание Tagesschau.

Голосование в Германии началось в 8 ч. 23 февраля и завершилось в 18 ч., и после этого появились первые данные опроса с участков. Общее количество избирателей — 59 млн граждан. 84% людей, которые проголосовали — это 49,56 млн избирателей, свидетельствуют данные Tagesschau. В выборах участвуют 29 партий, но в парламент пройдут те, которые набрали 5% голосов.

Предварительные результаты выборов в Бундестаг 23 февраля (по состоянию на 18:22 по местному времени):

Союз ХДС/ХСС (Union CDU/CSU) — 29%. Политическую силу возглавляет Фридрих Мерц, и он может стать Федеральным канцлером, пояснили журналисты. Социал-демократическая партия Германии (SPD) — 16%. Политическую силу возглавляет экс-канцлер Олаф Шольц; Союз 90/Зеленые (Grüne) — 13,3%; Свободная демократическая партия (FDP) — 4,9%; Альтернатива для Германии (AfD) — 19,6%. Политическую силу возглавляет Алис Вайдель. Об этой партии положительно отозвался миллиардер Илон Маск в соцсети X; Левая партия (Die Linke) — 8,6%; Союз Сары Вагенкнехт (BSW) — 4,7%.

Выборы в Германии — первые экзитполы 23 февраля 2025 года Фото: Tagesschau

Кроме того, издание опубликовало ориентировочное распределение мест в Бундестаге. Всего в немецком парламенте 733 места. Наибольшее количество заберут, согласно оценкам Tagesschau, три политические силы:

Союз ХДС/ХСС (Union CDU/CSU) — 210 мест; Альтернатива для Германии (AfD) — 143; Социал-демократическая партия Германии (SPD) — 117.

Выборы в Германии — возможное распределение мест в Бундестаге 2025 года Фото: Tagesschau

Отметим, в декабре 2024 года Олаф Шольц получил вотум недоверия от Бундестага и ушел в отставку, при этом его политическая сила не планировала менять действующего партийного лидера. Между тем еще осенью 2024 года немецкие граждане не были уверены, кого хотят видеть на посту главы правительства — или лидера "Союза ХДС/ХСС" Фридриха Мерца, или главу Минобороны Бориса Писториуса.

Напоминаем, 3 января Фокус собрал информацию о политических силах, которые участвуют в выборах Германии в 2025 году, и о том, как это может повлиять на поддержку Украины.