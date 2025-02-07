Маск и Трамп: завоевание Европы — как и почему новая власть США будет влиять на ЕС

В субботу, 8 февраля ультраправая группа "Патриоты за Европу" проведет масштабный митинг в Мадриде под лозунгом "Сделаем Европу великой снова". Насколько правеет в политическом смысле евроконтинент и какую роль в этом играет ближайший соратник президента США Илон Маск, выяснял Фокус.

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О намерениях группы "Патриоты за Европу" в состав которой входят, в частности, венгерский премьер Виктор Орбан и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен организовать большую акцию в испанской столице сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников, которые ознакомлены с планами организаторов. Отмечается, что митинг пройдет под лозунгом Make Europe Great Again, что четко перекликается с известным слоганом президента США Дональда Трампа. Издание акцентирует, что группа "Патриоты за Европу", инициатором которой является Орбан, имеет годовой бюджет 5 миллионов евро. Группа, напомним, была основана вскоре после выборов в Европарламент в июне 2024 года с целью объединения ультрапопулистских правых сил Европы и влияния на институты Евросоюза (ЕС).

Группа "Патриоты за Европу", инициатором которой является Виктор Орбан, имеет годовой бюджет 5 миллионов евро Фото: Getty Images

"Среди 720 депутатов Европарламента 86 представляют Патриотов, что делает их третьей по величине политической группой. В Европейском совете группа пока представлена только Орбаном, но эта ситуация может измениться в результате политических сдвигов в Европе", — констатирует Politiko. И весьма показательно, что к этим самым вероятным сдвигам изрядно прилагается ближайший соратник президента Трампа — миллиардер Илон Маск.

Как и зачем Маск поддерживает немецких ультраправых в Германии

В политических кругах Европы нарастает раздражение Маском, который стал все чаще позволять себе вмешиваться во внутренние дела других стран. Так, недавно миллиардер открыто поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

В частности, Илон Маск, который возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства в администрации Трампа, написал на своей странице в X: "Только АдН может спасти Германию". "Да! Ты прав",- предельно оперативно отреагировала на этот месседж кандидат в канцлеры на февральских выборах от этой партии Алиса Вайдель. Других политиков, впрочем, этот пост Илона Маска, мягко говоря, не вдохновил. "Мы имеем свободу слова, которая распространяется и на мультимиллиардеров. Но свобода слова также означает, что вы можете говорить вещи, которые неверны и не содержат хороших политических советов", — ответил Маску действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого американский предприниматель недавно назвал "дураком" из-за развала правящей коалиции. Несколько позже господин Шольц масштабировал вопрос, назвав "абсолютно неприемлемой" поддержку Маском правых партий в Европе в целом.

Илон Маск открыто поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" Фото: Getty Images

В свою очередь экс-комиссар ЕС по внутреннему рынку, известный французский политик Тьерри Бретон подчеркнул: "Маск открыто поддерживает крайне правую партию "Альтернатива для Германии". Разве это не является проявлением прямого иностранного вмешательства?". "Брат, американское "иностранное вмешательство" — единственная причина, по которой ты не говоришь на немецком или русском", — выпалил в ответ Илон Маск.

Как Маск хочет отстранить от должности британского премьера

Следует заметить, что Германия оказалась не единственной страной, где Илон Маск так или иначе пытается влиять на внутриполитическую кухню. В частности, недавно в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где присутствовал скандальный миллиардер, побывал лидер британской крайне правой партии Reform UК Найджел Фарадж. После этой встречи Фарадж заявил, что Илон Маск серьезно задумался о финансовой помощи его политсиле. В этом контексте в ведущих западных медиа уже заговорили, что глава Reform UК вскоре получит от миллиардера пожертвование в размере около £80 млн. Как отмечает по этому поводу Financial Times, целью Маска является устранение с премьерской должности Кира Стармера.

Недавно Илон Маск назвал Великобританию "тираническим полицейским государством", призвав к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его политсилы. Опальный миллиардер также раскритиковал главу британского правительства за якобы отказ расследовать громкие дела о бандах насильников, "потому что это приведет к обвинениям против Стармера", который в 2008-2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу (CPS). Отдельно Илон Маск акцентировал, что только партия Найджела Фараджа Reform UК может "спасти" Великобританию.

Утихнет ли ультраправая волна в Европе

Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом, предварительно отметив, что именно президент США Дональд Трамп своим известным лозунгом задал тренд Make Europe Great Again, добавил: "Сейчас эту тему максимально "качает" в Европе Илон Маск, но тенденция на самом деле проявилась несколько раньше. В частности, в конце прошлого года мы с коллегами из Венгрии и Словакии предметно обсуждали тот факт, что сейчас в Европе есть запрос не то, что на правые силы, но даже на авторитаризм. То есть, если раньше было ощущение, что мир стремится к демократии, то сейчас в тренде автократия и поэтому в Венгрии есть Орбан, в Словакии — Фицо, а в Соединенных Штатах победил Трамп, который тоже склонен к правой линии. В Италии глава правительства госпожа Мелони, которую, кстати, Трамп считает "замечательной женщиной", тоже принадлежит к правым".

Дональд Трамп тоже склонен к правой линии Фото: Getty Images

Назвав популярность правых политиков "реалиями нашего времени", Иван Ус констатировал: "Маск, понимая и чувствуя реалии, делает постоянно комплименты силам подобного направления, таким как, скажем, "Альтернатива для Германии".

Эксперт прогнозирует, что некоторое время правый политический тренд будет держаться, но после серии "неизбежных неудач" представителей правого политического фланга, "Европа снова поймет, что нужно все же искать золотую середину, не делая ставку на радикалов". "Мы уже сейчас видим протесты в Словакии, что, как по мне, тоже является сигналом того, что наличие критического мышления у населения европейских стран, в конце концов не позволит правым окончательно прийти к власти", — заключает Иван Ус.

Почему Трамп стремится, чтобы к власти в Европе пришли ультраправые

Зато политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатирует: "Победа Трампа вдохновила многих правых в разных уголках мира, ведь фактически в Соединенных Штатах произошел правый поворот всей политики, что четко отражено в первых указах новоизбранного президента США, в его политике депортации, сворачивании либеральной составляющей, в частности относительно трансгендеров в армии, и тому подобное. Очевидно, что Трампу комфортнее иметь отношения с теми лидерами государств, которые мировоззренчески совпадают с его личными видениями политики и общественных отношений".

Митинг 8 февраля пройдет под лозунгом Make Europe Great Again Фото: Getty Images

Подчеркнув, что Европа все больше становится правее, политолог, резюмировал: "Это наглядно демонстрирует электоральная волна-2024, когда пост избирательная картина во многих странах показала существенный прирост голосов именно правых партий. Это мы, например, можем увидеть во Франции, когда "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получило около трети мест в парламенте. Правый тренд также проявился на досрочных выборах в Великобритании, когда по общим опросам партия Reform UК Найджела Фараджи значительно усилилась. Закрепление правого тренда мы увидим также в итоге досрочных выборов в ФРГ, которые пройдут 23 февраля и после которых ультраправая "Альтернатива для Германии" имеет все шансы получить около 22-25%, став одним из ведущих игроков в тамошнем Бундестаге".

В том, что Европа все больше правеет, большую роль, по убеждению Олега Постернака, играет именно Илон Маск, который воспринимается Трампом в качестве главного драйвера и стейкхолдера всего "правого переворота" на европейском континенте.