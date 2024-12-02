Олаф Шольц приехал в Украину с чемоданом за более чем 50 тысяч гривен — фото

У себя в социальных сетях Олаф Шольц уже успел рассказать первые детали своего визита в Украину. Немецкий политик анонсировал новую помощь.

66-летний канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в столицу Украины с модным чемоданом от мирового бренда Rimowa, стоимостью 1190 евро (ориентировочно 52 тысячи гривен). Чемодан, который прихватил с собой в Киев немецкий политик можно разглядеть на первых его кадрах, где он выходит из железнодорожного вагона, которые облетели сеть.

Так, на видео можно увидеть, что политик держит в руках чемодан-чемодан серебряного цвета. Как оказалось, это алюминиевый чемодан RIMOWA Original, который считается одним из самых известных дизайнов багажа всех времен. Заметим, что Rimowa — это немецкий бренд люксовых чемоданов и сумок, основанный в 1898 г. Уже более 120 лет компания выпускает чемоданы с рифленым высокопрочным алюминиевым или сверхлегким поликарбонатным корпусом, который стал визитной карточкой бренда.

Олаф Шольц Фото: коллаж Фокус

На официальном сайте производителя в описании продукта написано: "Изготовленная из высококачественного анодированного алюминия, RIMOWA Original Cabin S серебристого цвета разработана с учетом долговечности. Чрезвычайно прочная и удивительно легкая, вечная классика является беспрецедентным примером мастерства и инноваций. Этот салонный чемодан, разработанный для удобного размещения в большинстве верхних отделений самолета, создан для того, чтобы перевозить все необходимые вещи в течение 1-2 дней. Разработан и разработан в Германии".

На официальном сайте также указано, что стоимость оригинального алюминиевого чемодана стоит 1190 евро, что учитывая по нынешнему курсу, ориентировочно более 50 тысяч гривен.

Стоит заметить, что этот визит канцлера в Украину впервые за 2 года. У себя на странице в Инстаграм Шольц опубликовал первые фото с поезда в Украине, которые подписал словами: "Украина может рассчитывать на нас. Мы говорим, что делаем. А мы делаем, что говорим. Чтобы еще раз было понятно, сегодня вечером я поехал в Киев: поездом через страну, которая уже более 1000 дней защищается от российской агрессии. Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. На встрече с президентом Зеленским объявлю больше товаров для вооружения стоимостью 650 миллионов евро, которые ожидается, будут поставлены в декабре".

Напомним, ранее мы писали, что Макрон объяснил, почему не позвонит Путину после звонка Шольца.

Кроме этого, Фокус писал, что Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: реакция СМИ и Украины.