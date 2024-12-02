Олаф Шольц приїхав в Україну з валізою за понад 50 тисяч гривень — фото

У себе в соціальних мережах Олаф Шольц вже встиг розповісти перші деталі свого візиту в Україні. Німецький політик анонсував нову допомогу.

66-річний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до столиці України з модною валізою від світового бренду Rimowa, вартістю 1190 євро (орієнтовано 52 тисячі гривень). Валізу, яку прихопив з собою в Київ німецький політик можна розгледіти на перших його кадрах, де він виходить з залізничного вагона, які облетіли мережу.

Так, на відео можна побачити, що політик тримає в руках валізу-чемодан срібного кольору. Як виявилося, це алюмінієвий чемодан RIMOWA Original, який вважається одним із найвідоміших дизайнів багажу всіх часів. Зауважимо, що Rimowa – це німецький бренд люксових валіз та сумок, заснований у 1898 році.Вже понад 120 років компанія випускає валізи з рифленим високоміцним алюмінієвим або надлегким полікарбонатним корпусом, який став візитною карткою бренду.

Олаф Шольц Фото: колаж Фокус

На офіційному сайті виробника в описі продукту написано: "Виготовлена ​​з високоякісного анодованого алюмінію, RIMOWA Original Cabin S сріблястого кольору розроблена з урахуванням довговічності. Надзвичайно міцна і напрочуд легка, вічна класика є безпрецедентним прикладом майстерності та інновацій. Ця салонна валіза, розроблена для зручного розміщення в більшості верхніх відділень літака, створена для того, щоб перевозити всі необхідні речі протягом 1-2 днів. Розроблено та розроблено в Німеччині".

На офіційному сайті також вказано, що вартість оригінального алюмінієвого чемодана коштує 1190 євро, що врахувавши по нинішньому курсу, орієнтовно понад 50 тисяч гривень.

Варто зауважити, що цей візит канцлера в Україну вперше за 2 роки. У себе на сторінці в Інстаграм Шольц опублікував перші фото з потягу в Україні, які підписав словами: "Україна може розраховувати на нас. Ми кажемо, що робимо. А ми робимо, що кажемо. Щоб ще раз було зрозуміло, сьогодні ввечері я поїхав до Києва: поїздом через країну, яка вже понад 1000 днів захищається від російської агресії. Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. На зустрічі з президентом Зеленським оголошу більше товарів для озброєння вартістю 650 мільйонів євро, які очікується, будуть поставлені у грудні".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макрон пояснив, чому не зателефонує Путіну після дзвінка Шольца.

Крім цього, Фокус писав, що Шольц вперше за два роки поговорив з Путіним: реакція ЗМІ та України.