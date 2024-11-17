"Не бачу сенсу": Макрон пояснив, чому не зателефонує Путіну після дзвінка Шольца

Французький лідер каже, що поговорить з лідером РФ тільки у випадку "відповідного контексту". За словами Макрона, його країна готова до перемовин лише на умовах міжнародного права.

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив, що не буде телефонувати главі РФ Володимиру Путіну щодо питання припинення війни проти України, як це зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

На думку Макрона, Путін "не хоче миру" в Україні "і не готовий домовлятися про нього, якими би не були його заяви"

"У контексті, я вважаю, зрозуміло, що наміри президента Путіна полягають у посиленні цих бойових дій, ми бачили це протягом кількох тижнів", — сказав Макрон.

За словами лідера Франції, він не виключає телефонної розмови з лідером РФ, але лише тоді, коли буде відповідний "контекст". Водночас французький президент каже про те, що думає "про український народ, його армію та лідерів".

"Ми повинні виконувати свої зобов’язання перед українцями. Наш обов’язок полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до перемовин на умовах поваги до міжнародного права", — констатував президент.

Переговори Шольца з Путіним — що відомо

Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з Путіним уперше за майже два роки. Шольц заохочує РФ до переговорів з Україною, і додає, що Німеччина готова підтримувати Київ "скільки буде потрібно" у відбитті російської агресії.

Пізніше на розмову німецького канцлера та диктатора РФ відреагували в Україні та закордоном. Свої бачення на розмову лідерів двох держав дали й російські та німецькі ЗМІ. Останні відмічають, що на телефонний дзвінок гостро відреагували в Україні.

17 листопада Шольц пояснив, чому він зателефонував лідеру Росії. За словами німецького канцлера, розмова з російським президентом була потрібна, щоб розвіяти його імовірні ілюзії про те, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.