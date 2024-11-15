Шольц провів телефонну розмову з Путіним уперше за майже два роки: ЗМІ розкрили подробиці

Шольц заохочує РФ до переговорів з Україною, і додає, що Німеччина готова підтримувати Київ "скільки буде потрібно" у відбитті російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив у телефонній розмові з господарем Кремля Володимиром Путіним вперше за майже два роки. Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung та агенція Reuters.

За даними німецької газети, офіційно сторони не повідомляли про факт розмови, але вона відбулася в п'ятницю 15 листопада "після тривалої підготовки".

Журналісти Reuters поспілкувалися з джерелами, яку було відомо про саму розмову. За їх інформацією, німецький канцлер та лідер РФ поговорили близько години.

Пізніше канцелярія глави німецького уряду підтвердила факт розмови ввечері. Як йдеться в повідомленні, Шольц заохочує РФ до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", — вказано у заяві канцелярії Шольца.

В заяві німецького уряду сказано, що глава уряду планує зателефонувати українському президенту Володимиру Зеленському після розмови з Путіним.

Нагадаємо, Фокус писав, що Шольц пояснив своїм громадянам, у чому користь допомагати Україні. За словами канцлера Німеччини, його держава є найбільшою прихильницею України в Європі, але німецькі крилаті ракети постачатись ЗСУ все одно не будуть.

Також ми розповідали про іншу заяву глави німецького уряду, в якій Шольц назвав російських окупантів "жертвами". Канцлер ФРН звинуватив очільника Кремля в божевіллі, через яке гинуть його солдати в Україні.