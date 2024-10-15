Німцям потрібно пояснити, що допомагати Україні — це правильно, — Шольц

За словами канцлера Німеччини, його держава є найбільшою прихильницею України в Європі, але німецькі крилаті ракети постачатись ЗСУ все одно не будуть.

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У Німеччині дискусії щодо військової підтримки України зазвичай велись стосовно того, чому б не постачати більше та швидше зброю українцям, але майже ніколи не підіймалось питання, чому взагалі важливо підтримувати Україну. Про це в інтерв'ю Schweriner Volkszeitung заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Як федерального канцлера мене запитували лише про те, чому б мені не постачати ще більше зброї Україні ще швидше. Питання про те, чи правильно це взагалі, з іншого боку, майже ніколи не ставилося. І, як наслідок, було занадто мало пояснень, чому важливо підтримувати Україну і водночас зберігати холоднокровність — іншими словами, не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", — сказав Шольц.

Він наголосив, що Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі, та другим, після США, — у світі.

За словами канцлера, як на Сході, так і на Заході Німеччини громадяни цікавляться тим, а чи дійсно такий рівень підтримки є правильним.

"Той факт, що це питання довгий час не ставилося в інтерв'ю і майже не звучало в газетах, на телебаченні та радіо, тепер дає про себе знати. Як наслідок, дебати набули негативного характеру: в опублікованій дискусії була відсутня точка зору, яка вже давно відіграє певну роль у публічних дебатах. Інакше, ймовірно, вдалося б переконати більше громадян у тому, що допомагати — це правильно", — зазначив Шольц.

Він також вкотре повторив, що Німеччина не буде постачати Україні крилаті ракети, але наголосив, що президент РФ Володимир Путін "не повинен розраховувати на те, що наша підтримка зменшиться".

Нагадаємо, на початку жовтня німецькі ЗМІ повідомили, що Олаф Шольц нібито збирався провести телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

18 вересня Шольц заявив, що для досягнення миру в Україні потрібно розглянути всі можливі шляхи, хоча наразі Росія не виявляє готовності або бажання зменшити рівень агресії.