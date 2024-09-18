"Це не працює": Шольц зробив заяву про шляхи досягнення миру в Україні

Німеччина допомагає Україні у протистоянні з Росією, аби вона мала змогу захистити свою цілісність і суверенітет. Водночас, зауважив канцлер Олаф Шольц, необхідно вивчати можливості для мирного врегулювання конфлікту.

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Для досягнення миру в Україні потрібно розглянути всі можливі шляхи. Але на даний час Росія не виявляє готовності або бажання зменшити рівень агресії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє n-tv.

Політик зазначив, що Німеччина підтримує Україну, яка стала жертвою протиправного агресивного нападу. Саме тому, за його словами, потрібно допомагати Україні, аби вона мала змогу захистити свою цілісність і суверенітет.

"Водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", – зазначив політик.

Олаф Шольц пригадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі, вже за участю Росії.

"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме РФ не тільки розпочала війну, але й продовжує її, й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", — резюмував канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що Олаф Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.

Пізніше стало відомо, що в Бундестазі не поділяють оптимізму з приводу мирного врегулювання війни. За словами прессекретаря німецького уряду Штеффена Гебештрайта, приводів для радості мало, попри заяви канцлера Олафа Шольца про необхідність початку переговорів між Москвою і Києвом.