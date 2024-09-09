Шольц виступив за мирні переговори між Україною та РФ: у Бундестазі не розділяють оптимізму

За словами прессекретаря німецького уряду Штеффена Гебештрайта, приводів для оптимізму мало, попри заяви канцлера Олафа Шольца про необхідність почати переговори між Москвою і Києвом.

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Попри заяви канцлера Олафа Шольца, уряд Німеччини висловив сумнів у готовності Кремля до дипломатичного врегулювання війни в Україні. Про це заявив прессекретар Бундестагу Штеффен Гебештрайт, передає Bild.

Напередодні німецький канцлер заявив, що виступає за підготовку мирних переговорів щодо війни в Україні, які дали б змогу завершити протистояння, проте уряд все ж переконаний, що наразі немає жодних приводів для оптимізму в цьому питанні.

"Останні заяви Кремля про війну в Україні не справляють враження, що вони (росiяни. — Ред.) дуже хочуть конструктивних мирних переговорів. Проте канцлер Шольц без вагань проведе телефонну розмову з російським президентом, якщо вважатиме момент слушним", — заявив Штеффен Гебештрайт.

Окремо прессекретар німецького уряду додав, що в Бундестазі не можуть назвати дату наступної мирної конференції, про яку говорив Олаф Шольц, адже ця інформація ще невідома. Водночас світ починає відчувати, що протистояння має добігти кінця за першої ж нагоди.

"У всьому світі є відчуття, що ця війна має закінчитися якомога швидше", — підсумував Штеффен Гебештрайт.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що Олаф Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт. Президент України Володимир Зеленський мав таємну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з'ясували журналісти. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.

Пізніше з'явилася інформація про підготовку Олафом Шольцем власного "мирного плану" для України, але він може передбачати територіальні поступки. Джерела журналістів у Бундестазі поділилися, що німецький політик хоче стати "канцлером миру" і завдяки цьому зберегти свою посаду після невтішних результатів виборів.