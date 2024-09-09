Шольц выступил за мирные переговоры между Украиной и РФ: в Бундестаге не разделяют оптимизм

По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, поводов для оптимизма мало, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о необходимости начать переговоры между Москвой и Киевом.

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Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, правительство Германии выразило сомнение в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Бундестага Штеффен Хебештрайт, передает Bild.

Накануне немецкий канцлер заявил, что выступает за подготовку мирных переговоров по войне в Украине, которые позволили бы завершить противостояние, однако правительство все же убеждено, что в настоящее время нет никаких поводов для оптимизма в этом вопросе.

"Последние заявления Кремля о войне в Украине не производят впечатления, что они (россияне. — Ред.) очень хотят вступить в конструктивные мирные переговоры. Тем не менее, канцлер Шольц без колебаний проведет телефонный разговор с российским президентом, если сочтет момент подходящим", — заявил Штеффен Хебештрайт.

Отдельно пресс-секретарь немецкого правительства добавил, что в Бундестаге не могут назвать дату следующей мирной конференции, о которой говорил Олаф Шольц, ведь эта информация еще неизвестна. В то же время, мир начинает ощущать, что противостояние должно подойти к концу при первой же возможности.

"Во всем мире существует ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", — подытожил Штеффен Хебештрайт.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что Олаф Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит. Президент Украины Владимир Зеленский имел тайный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, выяснили журналисты. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.

Позже появилась информация о подготовке Олафом Шольцем собственного "мирного плана" для Украины, но он может предусматривать территориальные уступки. Источники журналистов в Бундестаге поделились, что немецкий политик хочет стать "канцлером мира" и тем самым сохранить свою должность после неутешительных результатов выборов.