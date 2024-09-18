"Это не работает": Шольц сделал заявление о путях достижения мира в Украине

Германия помогает Украине в противостоянии с Россией, чтобы она могла защитить свою целостность и суверенитет. В то же время, отметил канцлер Олаф Шольц, необходимо изучать возможности для мирного урегулирования конфликта.

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Для достижения мира в Украине нужно рассмотреть все возможные пути. Но в настоящее время Россия не проявляет готовности или желания уменьшить уровень агрессии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает n-tv .

Политик отметил, что Германия поддерживает Украину, которая стала жертвой противоправного агрессивного нападения. Именно поэтому, по его словам, нужно помогать Украине, чтобы она могла защитить свою целостность и суверенитет.

"В то же время остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития", — отметил политик.

Олаф Шольц вспомнил первый Саммит мира в Швейцарии, который завершился общим мнением о необходимости проведения новой встречи, уже с участием России.

"Сейчас пришло время посмотреть, что происходит. Для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией. Никогда не следует игнорировать, что именно РФ не только начала войну, но и продолжает ее, и может в любое время внести свой вклад в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию", — резюмировал канцлер Германии.

Напомним, что Олаф Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.

Позже стало известно, что в Бундестаге не разделяют оптимизма по поводу мирного урегулирования войны. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, поводов для радости мало, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о необходимости начала переговоров между Москвой и Киевом.