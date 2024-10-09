Засідання "Рамштайн" у Німеччині відклали: нову дату поки не погодили, — ЗМІ

Очікувалось, що це буде перша зустріч "Рамштайн" на рівні глав держав, проте її ініціатор Джо Байден напередодні скасував свій візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон".

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Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яке мало відбутися 12 жовтня, відклали, а нову дату наразі визначають. Про це повідомило "Радіо свобода" з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Байден планував прибути до Німеччини ввечері в четвер, 10 жовтня. У Берліні заплановані його зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. 12 жовтня Байден мав поїхати до землі Рейнланд-Пфальц, де на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться зустріч щодо України.

Там, зокрема, мала відбутися і зустріч президента США із президентом України Володимиром Зеленським.

Проте напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, президент США перебуватиме в країні, аби "проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський планував, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" (12 жовтня) Україна надасть план перемоги усім партнерам.

На момент публікації матеріалу в Офісі президента не коментували інформацію про можливе скасування найближчого засідання у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, 26 вересня Байден анонсував у Німеччині зустріч "Рамштайн", яка пройде на рівні лідерів.

Фокус також писав, з якою метою президент США збирає Шольца, Макрона та інших союзників України.