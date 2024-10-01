Останній "Рамштайн" Байдена: з якою метою глава США збирає Шольца, Макрона та інших союзників України

Зеленський заявив, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у жовтні разом із партнерами необхідно визначитися щодо посилення тиску на Росію задля досягнення "справедливого миру". Які додаткові важелі цього разу можуть залучити Київ і союзники, з’ясовував Фокус.

Related video

Під час традиційного вечірнього відеозвернення 29 вересня президент України Володимир Зеленський, серед іншого, зазначив: "Команди — наша й партнерів — почали готуватися до "Рамштайну". За півтора тижня (за попередньою інформацією, засідання відбудеться 10 жовтня. — Ред.) на "Рамштайні" ми повинні визначитися разом з іншими лідерами щодо спільних кроків і спільного бачення, як посилити тиск на Росію заради миру. Справедливого миру".

Також глава держави, акцентувавши, що РФ щодня використовує близько сотні керованих авіабомб для завдання ударів по Україні, констатував: "І це — постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії".

Тим часом про те, що Володимир Зеленський хоче особисто на зустрічі у Берліні лідерів країн формату "Рамштайн" попросити західних партнерів про подальші постачання зброї, повідомляє німецьке видання Spiegel.

"Український президент прагне чітко окреслити серйозність ситуації, що склалася. Крім того, Зеленський хоче попросити про нові постачання зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони", — зазначає видання, посилаючись на джерела в уряді Шольца.

Жовтневу зустріч на рівні лідерів країн-учасниць "Рамштайну" скликав Джо Байден якраз під час візиту до Сполучених Штатів Володимира Зеленського. Експерти, з якими поспілкувався Фокус, вбачають у цій ініціативі американського лідера одночасно кілька підтекстів.

Які дві цілі переслідує Джо Байден

Зокрема, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом зауважує: "Попри те, що всі ми очікуємо дозволу на завдання західною зброєю далекобійних ударів по об'єктах на території РФ, найімовірніше, його дадуть тільки після президентських виборів у Штатах. Навряд чи під час зустрічі лідерів "Рамштайну" у Берліні таке рішення буде озвучено. Втім, не виключаю, що відповідний дозвіл дадуть на неофіційному рівні. Натомість публічно може бути заявлено про передання Україні крилатих ракет JASSM. Але з погляду високого рівня, на якому цього разу засідатиме "Рамштайн", гадаю, надзвичайно важливо почути щось суттєве, спрямоване на розвиток саме українського військово-промислового комплексу (ВПК) у колаборації із союзниками".

Байден під час "Рамштайну" може оголосити про кроки до посилення саме українського (ВПК) в колаборації з союзниками Фото: NBC News

Наголосивши на тому, що під час прийдешнього "Рамштайну" Джо Байден прозвітує про підтримку України, експерт додав: "Чинний лідер США, який зовсім скоро стане президентом із префіксом "екс", скликаючи групу "Рамштайн" на рівні лідерів країн, переслідує одночасно щонайменше дві цілі. По-перше, він під завісу своєї каденції хоче озвучити на широкий загал те, як Білий дім увесь цей час підтримував Україну. По-друге, не слід забувати, що із 1 жовтня новим генсеком НАТО замість Єнса Столтенберга де-юре стане колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який, як на мене, буде рішучіше підтримувати Україну. Тому, в цьому сенсі, ініційоване Байденом засідання "Рамштайну" покликане провести "бойове хрещення" пана Рютте і вкотре відзначити вагу та значущість цього міжнародного утворення".

Якби на засіданні від Байдена пролунала б теза, що Україна за певних умов отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу, це, акцентує експерт, було б "просто чудово", бо рух України до НАТО "на 75% збігається з рухом Києва до Євросоюзу, де все чітко й однозначно".

"Але в історії з НАТО ключовий нюанс полягає у політичній волі керівництва США, на яке в Альянсі орієнтуються практично усі країни-члени", — підсумовує політолог.

Загалом, на переконання Олександра Леонова, жовтневий "Рамштайн" стане "дембельським акордом" Байдена з одного боку і своєрідним компасом у стратегічній підтримці України, з іншого.

Чому міжнародна коаліція потребує "другого дихання"

Наголосивши, що засідання контактної групи "Рамштайн" на рівні лідерів, є "далеко непересічною подією", політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом зазначає: "Можу припустити, що Байден буде намагатися зробити координацію формату більш колективною. Тобто, якщо наразі "Рамштайн" ведеться безпосередньо Пентагоном, то може йтися про те, що надалі цю ділянку роботи візьме на себе нещодавно створена місія НАТО, про що говорили на нещодавньому саміті Альянсу у Вашингтоні. Власне, судячи з усього, Байден прагне зацементувати можливість подальшої роботи міжнародної коаліції "Рамштайн". Крім того, ймовірно, будуть проведені додаткові консультації, які стосуються надання Україні дозволу на застосування далекобійної західної зброї вглиб російської території. Водночас особисто в мене є великі сумніви, що саме рішення може бути ухвалено до президентських виборів у США".

Апелюючи до прогнозу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, який нещодавно припустив, що відповідний дозвіл Київ, імовірно, отримає до календарного старту зими, політолог зауважив: "Прогноз головного британського дипломата, як на мене, є цілком реалістичним. Поряд із тим, очевидно, що "Рамштайну", як коаліції і міжнародній групі необхідно прийняти серйозні політичні рішення, щоб прибрати минулі "хвости", які стосуються імплементації попередніх домовленостей щодо логістики, масштабів і номенклатури постачання. Тобто, "Рамштайн" потребує вже третьої своєї версії. Друга, нагадаю, мала місце, коли на зорі 2024-го було змінено фокус із загальних засідань на роботу спеціальних підгруп, що назвали "Рамштайн 2.0". Зараз же Байден закладатиме фундамент формату "Рамштайн 3.0".

Окрім власне перезавантаження як такого і озвучення "змістовно привабливих" заяв, лідери "Рамштайну", наголошує Ігор Чаленко, мають наочно продемонструвати свою ефективність. Зокрема, акцентувавши на тому, що наразі на рівні Європейського Союзу (ЄС) проводиться аудит обіцянок і фактичних потреб України з боку конкретних держав, політолог додав, що схожа робота має бути проведена і на рівні "Рамштайну" з тим, щоб за допомогою додаткових і суворіших політичних важелів постачання Києву (бронетехніка, сучасні системи РЕБ тощо) були, по-перше, посилені, по-друге, пришвидшені.

Окремо Ігор Чаленко акцентував на необхідності посилення авіаційної складової, нагадавши, що раніше Володимир Зеленський заявляв про необхідність щонайменше 128 бортів F-16 для ЗСУ.

Назвавши "меню" засідання лідерів "Рамштайну" комплексно-калорійним, експерт спрогнозував, що одним з ключових його моментів стане обговорення у вузькому колі "повноцінного плану перемоги", який Байден після нещодавньої зустрічі з Зеленським презентує британському прем’єру Кіру Стармеру, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону.