Последний "Рамштайн" Байдена: с какой целью глава США собирает Шольца, Макрона и других союзников Украины

Зеленский заявил, что во время встречи в формате "Рамштайн" в октябре вместе с партнерами необходимо определиться относительно усиления давления на Россию для достижения "справедливого мира". Какие дополнительные рычаги на этот раз могут привлечь Киев и союзники, выяснял Фокус.

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Во время традиционного вечернего видеообращения 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил: "Команды — наша и партнеров — начали готовиться к "Рамштайну". Через полторы недели (по предварительной информации, заседание состоится 10 октября. — Ред.) на "Рамштайне" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию ради мира. Справедливого мира".

Также глава государства, акцентировав, что РФ ежедневно использует около сотни управляемых авиабомб для нанесения ударов по Украине, констатировал: "И это — постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России".

Между тем о том, что Владимир Зеленский хочет лично на встрече в Берлине лидеров стран формата "Рамштайн" попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия, сообщает немецкое издание Spiegel.

"Украинский президент стремится четко очертить серьезность сложившейся ситуации. Кроме того, Зеленский хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, особенно ракет дальнего радиуса действия и больше средств противовоздушной обороны", — отмечает издание, ссылаясь на источники в правительстве Шольца.

Октябрьскую встречу на уровне лидеров стран-участниц "Рамштайна" созвал Джо Байден как раз во время визита в Соединенные Штаты Владимира Зеленского. Эксперты, с которыми пообщался Фокус, усматривают в данной инициативе американского лидера одновременно несколько подтекстов.

Какие две цели преследует Джо Байден

В частности, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Несмотря на то, что все мы ожидаем разрешения на нанесение западным оружием дальнобойных ударов по объектам на территории РФ, скорее всего, его дадут только после президентских выборов в Штатах. Вряд ли во время встречи лидеров "Рамштайна" в Берлине такое решение будет озвучено. Впрочем, не исключаю, что соответствующее разрешение дадут на неофициальном уровне. Зато публично может быть заявлено о передаче Украине крылатых ракет JASSM. Но, с точки зрения высокого уровня, на котором на этот раз будет заседать "Рамштайн", думаю, чрезвычайно важно услышать что-то существенное, направленное на развитие именно украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в коллаборации с союзниками".

Байден во время "Рамштайна" может объявить о шагах к усилению именно украинского (ВПК) в коллаборации с союзниками Фото: NBC News

Подчеркнув, что во время грядущего "Рамштайна" Джо Байден отчитается о поддержке Украины, эксперт добавил: "Действующий лидер США, который совсем скоро станет президентом с приставкой "экс", созывая группу "Рамштайн" на уровне лидеров стран, преследует одновременно по меньшей мере две цели. Во-первых, он под занавес своей каденции, хочет озвучить широкой общественности то, как Белый дом все это время поддерживал Украину. Во-вторых, не следует забывать, что, начиная с 1 октября новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга де-юре станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который, как по мне, будет более решительно поддерживать Украину. Поэтому, в этом смысле, инициированное Байденом заседание "Рамштейна" призвано провести "боевое крещение" господина Рютте и лишний раз подчеркнуть вес и значимость этого международного образования".

Если бы на заседании от Байдена прозвучал бы тезис, что Украина при определенных условиях получит приглашение в Североатлантический альянс, это, акцентирует эксперт, было бы "просто замечательно", потому что движение Украины в НАТО "на 75% совпадает с движением Киева в Евросоюз, где все четко и однозначно".

"Но в истории с НАТО ключевой нюанс заключается в политической воле руководства США, на которое в Альянсе ориентируются практически все страны-члены", — заключает политолог.

В общем, по убеждению Александра Леонова, октябрьский "Рамштайн" станет "дембельским аккордом" Байдена с одной стороны и своеобразным компасом по стратегической поддержке Украины, с другой.

Почему международная коалиция нуждается во "втором дыхании"

Подчеркнув, что заседание контактной группы "Рамштайн" на уровне лидеров, является "далеко не ординарным событием", политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отмечает: "Могу предположить, что Байден будет пытаться сделать координацию формата более коллективной. То есть, если сейчас "Рамштайн" ведется непосредственно Пентагоном, то речь может идти о том, что в дальнейшем этот участок работы возьмет на себя недавно созданная миссия НАТО, о чем говорили на недавнем саммите Альянса в Вашингтоне. Собственно, судя по всему, Байден стремится зацементировать возможность дальнейшей работы международной коалиции "Рамштайн". Кроме того, вероятно будут проведены дополнительные консультации, касающиеся предоставления Украине разрешения на применение дальнобойного западного оружия вглубь российской территории. При этом, лично у меня есть большие сомнения, что именно решение может быть принято до президентских выборов в США".

Апеллируя к прогнозу министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, который недавно предположил, что соответствующее разрешение Киев скорее всего получит до календарного старта зимы, политолог подчеркнул: "Прогноз главного британского дипломата, как по мне, является вполне реалистичным. Наряду с тем, очевидно, что "Рамштайну", как коалиции и международной группе, необходимо принять серьезные политические решения, чтобы убрать прошлые "хвосты", которые касаются имплементации предыдущих договоренностей относительно логистики, масштабов и номенклатуры поставок. То есть, "Рамштайн" нуждается уже в третьей своей версии. Вторая, напомню, имела место, когда на заре 2024-го был изменен фокус с общих заседаний на работу специальных подгрупп, что назвали "Рамштайн 2.0". Сейчас же Байден будет закладывать фундамент формата "Рамштайн 3.0".

Кроме собственно перезагрузки как таковой и озвучивания "содержательно привлекательных" заявлений, лидеры "Рамштайн", отмечает Игорь Чаленко, должны наглядно продемонстрировать свою эффективность. В частности, акцентировав на том, что сейчас на уровне Европейского Союза (ЕС) проводится аудит обещаний и фактических потребностей Украины со стороны конкретных государств, политолог добавил, что похожая работа должна быть проведена и на уровне "Рамштайна", чтобы с помощью дополнительных и более жестких политических рычагов поставки Киеву (бронетехника, современные системы РЭБ и т. д.) были, во-первых, усилены, во-вторых, ускорены.

Отдельно Игорь Чаленко акцентировал на необходимости усиления авиационной составляющей, напомнив, что ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости не менее 128 бортов F-16 для ВСУ.

Назвав "меню" заседания лидеров "Рамштайна" комплексно-калорийным, эксперт спрогнозировал, что одним из ключевых его моментов станет обсуждение в узком кругу "полноценного плана победы", который Байден по следам встречи с Зеленским презентует британскому премьеру Киру Стармеру, канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.