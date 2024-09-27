Наслідки приємно здивують: якими будуть результати візиту Зеленського до США

Володимир Зеленський в ніч на п’ятницю, 27 вересня зустрівся у Білому домі з Джо Байденом, а також віце-президенткою і кандидатом на посаду глави держави Камалою Гарріс. Про що може свідчити риторика топ-демократів після розмови з українським лідером, з’ясовував Фокус.

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Незадовго до зустрічі з Володимиром Зеленським президент США зробив оголошення про нову військову допомогу Україні на суму $7,9 млрд. Це — частина пакету у розмірі 61 млрд доларів, схваленого Конгресом на початку року.

В рамках додаткового пакету, серед іншого, Україна отримає плануючі авіабомби Joint Standoff Weapon, ще одну батарею до системи ППО Patriot і ракети до неї. Також Сполучені Штати в рамках цього фінансового траншу розширять програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Камала Гарріс запевнила у подальшій підтримці України і назвала це стратегічним інтересом США

Зауважимо, що з весни, коли США схвалили новий пакет допомоги Україні, значна частина цих коштів залишилася невитраченою через проблеми з ланцюжком поставок. При цьому адміністрація Байдена мала витратити гроші до кінця вересня, коли у США закінчується фінансовий рік.

Власне тому 5,5 млрд доларів з нового пакету мали бути розподілені до 30 вересня, а ще 2,4 млрд. Київ отримає в рамках програми "Ukraine Security Assistance Initiative", яка дозволяє владі США купувати зброю у виробників, а не передавати її безпосередньо з американських військових складів.

Байден запевняє, що Україна переможе

Під час зустрічі з Зеленським у Білому домі Байден заявив, що ці фінансові заходи Вашингтона допоможуть "зміцнити позиції України на переговорах у майбутньому".

Байден окремо підкреслив, що для успіху України необхідне, по-перше, продовження військової допомоги країн Заходу, а по-друге, міжнародна підтримка, у тому числі за рахунок наближення Києва до членства в ЄС і НАТО.

Американський президент не став коментувати "план перемоги" Зеленського, але сказав, що у зв’язку з цим бачить кілька важливих моментів: "Прямо зараз ми повинні посилити позиції України в цій битві. І саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет фінансової допомоги. Крім того, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху у довгостроковій перспективі. І дозвольте мені бути відвертим та сказати, що Росія не переможе у війні. Ще раз — Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо стояти поряд з нею".

Джо Байден пообiцяв: "Прямо зараз ми повинні посилити позиції України в цій битві" Фото: Getty Images

Своєю чергою Володимир Зеленський невдовзі після аудієнції в Білому домі, зазначив наступне: "Під час зустрічі з президентом Байденом представив йому План перемоги. Обговорили деталі для посилення плану, скоординували наші позиції, погляди й підходи. Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків. Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги".

Гарріс підтримує бачення України по закінченню війни

Після переговорів з Джо Байденом Володимир Зеленський окремо зустрівся також з віце-президенткою США і кандидаткою на посаду глави держави Камалою Гарріс і поділився з нею деталями "плану перемоги".

"Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей — українські родини, українських дітей — і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну", — наголосив український президент, додавши при цьому, що офіційному Києву вкрай важливо "бути повністю зрозумілим й працювати у повній координації зі Сполученими Штатами".

Володимир Зеленський поділився з віце-президенткою США Камалою Гарріс деталями "плану перемоги" Фото: Getty Images

Зазначивши, що підтримує те, як Україна бачить закінчення війни, Камала Гарріс додала: "Ніхто не зможе завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території і погодилась на нейтралітет — ці пропозиції подібні вимогам Путіна. Але це не пропозиції миру — це пропозиції капітуляції". Пані Гарріс окремо запевнила у подальшій підтримці України і назвала це стратегічним інтересом США.

А з республіканцями щось пішло не так

Під час візиту Володимира Зеленського до США стався скандал з керівництвом Республіканської партії. Зокрема, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон у досить жорсткій формі почав вимагати негайно відкликати посла України в США Оксану Маркарову. За словами Джонсона, вона організувала візит Зеленського на завод снарядів у Скрентоні (штат Пенсільванія), що, як вважає республіканський спікер, є втручанням у передвиборчу кампанію у США.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Володимир Зеленський відвідав військовий завод у Скрентоні, який випускає металеві корпуси гостро необхідних ЗСУ снарядів калібру 155 мм.

Скрентон — це рідне місто президента Джо Байдена, а Пенсільванія — один із головних штатів, у яких вирішуватиметься результат листопадових президентських виборів у Сполучених Штатах. У Скрентоні президента України привітали губернатор штату Джош Шапіро, сенатор від Пенсільванії Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт. Усі троє — демократи.

У своєму листі Майк Джонсон зазначив, що зустрічати Зеленського у Скрентоні не запросили жодного пенсільванського республіканця, що, на його думку, явно вказує на партійний характер заходу. Сам же Володимир Зеленський заявив, що хотів таким чином подякувати людям, які виробляють життєво важливі для України боєприпаси.

Хай там як, але ближче до кінця тижня пристрасті у таборі республіканців вщухли, а їх лідер — кандидат у президенти Дональд Трамп підтвердив свою зустріч із Володимиром Зеленським, що для України в плані збереження двопартійного балансу безумовний плюс.

Загалом же експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають нинішній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів — до речі, вже четвертий з початку повномасштабного вторгнення — надзвичайно важливим на даному етапі російсько-української війни.

Попереду — проривні моменти візиту Зеленського до США

Зокрема, політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом зазначив наступне: "На мою думку, нинішній візит Зеленського до США є досить прагматичним. Оскільки поїздка відбувається в період передвиборчої боротьби в одній з найпотужніших країн світу, візит однозначно не міг бути легкою прогулянкою. І, тим більше, візит не міг стати новорічним святом, де Санта-Клаус в обличчі американської влади роздавав би усі подарунки, які Україна написала у своєму списку. Тому, якщо говорити не про завищені, а про реалістичні очікування, то я вважаю, що наслідки цього візиту з часом можуть нас приємно здивувати. Я зараз говорю про "Рамштайн", засідання якого на рівні лідерів країн скликає у жовтні Байден. На цьому засіданні, гадаю, будуть ухвалені дійсно проривні для нас моменти і вони стануть наслідком нинішнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів".

Експерт прогнозує, що саме на "Рамштайні" в тому чи іншому вигляді буде озвучений дозвіл Україні щодо нанесення по території РФ ударів далекобійною західною зброєю.

Коментуючи ж перипетії з республіканцями, які виникли довкола візиту Зеленського до США, політолог підкреслив: "Коротка пам’ять у трампістів, оскільки коли Зеленський їздив у Юту — вотчину республіканців, то ні про які демарші і істерики не йшлося. Це до слова про справедливість, хоча там де йдуть вибори, справедливості місця не має, там є виключно політична доцільність".

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До речі, на переконання експерта, певною мірою саме скандал з республіканцями і заяви Трампа підштовхнули Байдена до здійснення "щедрих фінансових кроків" в бік України.

"В нас дехто після демаршу республіканців почав кричати, мовляв, все, крах, катастрофа, але, як бачимо це все переросло в досить позитивне для України рішення. Тому, якщо ми будемо відкидати емоційні складові і дивитися на сухий залишок, то ми побачимо зовсім іншу, набагато більш позитивну картину", — підкреслює Олег Лісний.

Зазначивши, що Україна в США наразі потрапила в "надзвичайну емоційну вирву", політолог констатував: "Попри усі пристрасті, які бушують у Штатах, ми маємо добиватися конкретних результатів. Це складно, адже сьогодні фактично зіткнулися дві філософії перемоги. Перемога Байдена – це перемога його партії і Гарріс, а перемога Зеленського – це перемога України у цій війні. Тобто, якщо хтось з американських кандидатів програє, то через 4 роки він має шанс отримати реванш. А ось коли програє Україна, вона зникне як держава і як нація. Тому ми приїхали до США обговорювати питання виживання і перемоги, тоді як американці далі власних виборів не дивляться. Отже, трішки відрізняються у нас масштаби бачення перемоги, хоча слово начебто одне й те саме".

Наголосивши, що візит Володимира Зеленського до США є "однозначно не провальним", Олег Лісний підсумував: "На жаль, нас вкотре спробували втягнути в американські вибори. Але найбільше бентежить те, що всередині України цьому зраділи люди, які називають себе політиками. Вони чомусь не хочуть усвідомлювати, що не успіх делегації у США на чолі з Зеленським — це неуспіх України. Тобто, дехто в Україні живе в парадигмі виборів, а не в парадигмі виживання, і це викликає дуже і дуже велику стурбованість, оскільки йдеться про єдність держави як такої".

Чому заяви Байдена-Гарріс по Україні приємні вуху

Акцентувавши на тому, що нинішня поїздка Володимира Зеленського до США є "надзвичайно важливою", політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Важливим цей візит є не тільки через зустріч з Байденом та кандидатами в президенти США, але й через те, що у Нью-Йорку знаходиться штаб-квартира ООН, де в рамках Генасамблеї Організації Об’єднаних націй протягом тижня українська делегація мала зустрічі з цілою низкою лідерів іноземних держав".

Крайні заяви Джо Байдена, констатує експерт, "безумовно приємні вуху", але навряд чи дають принципове розуміння того, як США допомагатимуть нам надалі.

При цьому політолог зазначає, що заяви Байдена та Гарріс після зустрічі з Зеленським про необхідність перемоги України, є програмними і такими, що наочно демонструють різницю сприйняття російсько-української війни між демократами та республіканцями.

Лідер останніх, переконаний Максим Джигун, керується не "цілком очевидними позиціями добра і зла", а категоріями політичної доцільності. Між тим, Трамп, резюмує експерт, відпрацювавши медійно кейс України і добившись того, щоб його прихильники "отримали екстаз" від гучних заяв, в політичній тіні гратиме абсолютно іншу роль. Загалом політолог більш оптимістично дивиться на позицію Трампа – ймовірного президента, аніж на риторику Трампа-кандидата, який зараз "відривається на повну".