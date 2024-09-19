Дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ не здатен кардинально змінити перебіг війни, — Пентагон

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх зазначила, що одна система або здатність не стане "чарівною кулею". З її слів, секрет досягнення успіху на фронті полягає в іншому.

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Україна чекає дозволу використовувати зброю великої дальності для ударів по Росії, але політика США у цьому питанні не змінилась. Про це під час пресконференції 19 вересня заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Спостерігається широка єдність і згуртованість між європейськими країнами, Сполученими Штатами та іншими партнерами та союзниками по всьому світу, коли справа доходить до того, щоб Україна мала те, що їй потрібно на полі бою, щоб повернути назад суверенні території", — зазначила вона.

Представниця Пентагону наголосила, що здатність завдавати ударів західною зброєю вглиб РФ "не виграє війну". З її слів, це нічого раптом не "розблокує" для Сил оборони.

Сінгх запевнила, що зброя найефективніша, коли усі системи об’єднані та використовуються разом на полі бою. Коли усе працює в комплексі, війська мають успіх.

"Системи США, НАТО, різних європейських країн працюють разом", — пояснила заступниця речника.

Вона наголосила, що Сили оборони мають усі ці різні типи можливостей на передовій і це "дуже успішно" працює. Сінгх додала, що певна одна система або здатність не стане "чарівною кулею".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкрив "найшвидший спосіб" закінчити війну. З його слів, справжній шлях до миру лежить через "парадокс".

У Білому домі повідомили, що 26 вересня запланована особиста зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом. Політики збираються обговорити "стратегічні плани" та військову допомогу.