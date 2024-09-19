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Воєнний фокус Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Шлях до миру лежить через "парадокс": Столтенберг назвав "найшвидший спосіб" закінчити війну

Єнс Столтенберг, Столтенберг
Фото: CNN | Єнс Столтенберг заявив, що Захід може "змінити розрахунки" Кремля

Генсек НАТО заявив, що змусити президента РФ Володимира Путіна передумати не вийде.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, як можна скоріше завершити війну в Україні. Про це він заявив 19 вересня під час заходу Німецького фонду Маршалла, як передали в "Європейській правді".

"Найшвидший спосіб закінчити війну — це програти її", — зазначив Столтенберг.

Він уточнив, що такий сценарій, втім, призведе не до миру, а до російської окупації.

"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", — наголосив генсек НАТО.

Він пояснив, що Захід має надати Україні якомога більше зброї, щоб очільник Кремля відмовився від думки про насильне загарбання українських територій.

"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що вступ України в НАТО "створить більше конфліктів". Він зазначив, що війна, розв’язана Росією, "не має військового рішення".

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що США не повністю проінформовані про план Володимира Зеленського щодо перемоги України у війні.