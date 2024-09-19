Шлях до миру лежить через "парадокс": Столтенберг назвав "найшвидший спосіб" закінчити війну

Генсек НАТО заявив, що змусити президента РФ Володимира Путіна передумати не вийде.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, як можна скоріше завершити війну в Україні. Про це він заявив 19 вересня під час заходу Німецького фонду Маршалла, як передали в "Європейській правді".

"Найшвидший спосіб закінчити війну — це програти її", — зазначив Столтенберг.

Він уточнив, що такий сценарій, втім, призведе не до миру, а до російської окупації.

"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", — наголосив генсек НАТО.

Він пояснив, що Захід має надати Україні якомога більше зброї, щоб очільник Кремля відмовився від думки про насильне загарбання українських територій.

"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що вступ України в НАТО "створить більше конфліктів". Він зазначив, що війна, розв’язана Росією, "не має військового рішення".

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що США не повністю проінформовані про план Володимира Зеленського щодо перемоги України у війні.