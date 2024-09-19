Путь к миру лежит через "парадокс": Столтенберг назвал "самый быстрый способ" закончить войну

Генсек НАТО заявил, что заставить президента РФ Владимира Путина передумать не получится.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, как можно скорее завершить войну в Украине. Об этом он заявил 19 сентября во время мероприятия Немецкого фонда Маршалла, как передали в "Европейской правде".

"Самый быстрый способ закончить войну — это проиграть ее", — отметил Столтенберг.

Он уточнил, что такой сценарий, однако, приведет не к миру, а к российской оккупации.

"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", — подчеркнул генсек НАТО.

Он пояснил, что Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы глава Кремля отказался от мысли о насильственном захвате украинских территорий.

"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", — добавил Столтенберг.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что вступление Украины в НАТО "создаст больше конфликтов". Он отметил, что война, развязанная Россией, "не имеет военного решения".

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США не полностью проинформированы о плане Владимира Зеленского по победе Украины в войне.