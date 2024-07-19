Європа повинна готуватись до 10-річної війни: Столтенберг розповів про умови миру в Україні

Чим сильніше Європа підтримуватиме Україну, тим швидше закінчиться війна, впевнений теперішній генсек НАТО Єнс Столтенберг. З іншого боку, чим довша війна, тим більше шансів у РФ на перемогу.

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Президент РФ Володимир Путін впевнений, що час на його боці. Тому країнам Європи слід мати на увазі, що російсько-українська війна може тривати і 10 років. Її тривалість залежить від того, як довго і як сильно європейці підтримуватимуть українців. Про тривалість війни та умови досягнення миру генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю BBC.

Столтенберг, говорячи про війну у Європі, відповів на пряме питання журналіста. Журналіст поцікавився, чи дійсно "конфлікт в Україні" триватиме 10 років. На це почув лаконічну відповідь "так". При цьому генсек НАТО обґрунтував свою позицію, посилаючись на "парадокс". На його думку, з одного боку, швидкість закінчення війни залежить від сили, з якою європейці будуть підтримувати Україну. З іншого боку, Путін впевнений, якщо він вестиме затяжну війну, то переможе.

"Парадокс полягає в тому, що зараз президент Путін вважає, що він може перечекати нас. Тому війна триває", — сказав він.

Очільник НАТО також нагадав, що для підтримки України у Німеччині буде створено спеціальний координаційний центр. Завдання цього центру — забезпечити "передбачуваність, підзвітність і підтримку", а також — "незмінне зобов’язання підтримувати". Також він торкнувся питання приходу Дональда Трампа у Білий Дім. Найперше, посадовець впевнений, що не в інтересах США відмовлятись від НАТО. Крім того, Трамп принесе користь країнам Європи та Канаді: вони нарешті посилять власну оборону і почнуть витрачати на неї понад 2% бюджету.

"В інтересах безпеки США мати сильний НАТО", — заявив Столтенберг BBC.

Україна і НАТО — деталі

Зазначимо, протягом понад двох років повномасштабного вторгнення відбулось три саміти НАТО, на яких розгляди питання України та війни з РФ — Мадридський у жовтні 2022, Вільнюський у липні 2023 та Вашингтонський у липні 2024. На усіх зустрічах країн-членів альянсу лунали заяви про підтримку України. В підсумку протягом шести місяців 2024 року було укладено 23 безпекові угоди: підписанти обіцяли, що будуть надавати військову допомогу, навчатимуть бійців, налагодять роботу військово-промислового комплексу. Крім того, українці почули, що для них створять "міст до НАТО", але вступу не буде, доки точиться війна.

Нагадуємо, 18 липня аналітики опублікували на порталі Politico статтю, у якій пропонували визнати, що НАТО марно обіцяє Україні шанс на членство. 19 липня головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Росія роздратована війною в Україні і готова до будь-яких дій.