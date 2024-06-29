Путін піде на Київ, Харків або країни НАТО: еліти в РФ назвали сценарії майбутньої війни

Олігархи в Росії прийняли нову реальність і більше не заперечують факт вторгнення в Україну. Багатьох лякає ідея нескінченної війни та зіткнення з НАТО, тому багаті хочуть швидше повернутися у 23 лютого 2022 року.

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Російські еліти на початку повномасштабного вторгнення в Україну були шоковані, але сьогодні вони прийняли нову реальність. До кінця 2023 року багато хто став підтримувати війну, все більше музикантів їздять виступати на тимчасово окуповані території, пише журнал Foreign Affairs.

Багато олігархів зрозуміли, що вторгнення, навіть якщо вони його не підтримують, перетворилося на терпимий факт. Шанси оскаржити рішення Кремля, які завжди були малі, повністю зникли. Замість обговорень підтримки президента РФ Володимира Путіна, російські еліти думають, чим може закінчитися війна, пише видання.

Думки розділилися: одні вважають, що велика перемога на полі бою дасть змогу Путіну заявити про часткову перемогу і призупинити війну. Інші впевнені, що Путін не зупиниться, поки не дійде до Києва. Частина еліт говорить про важливість для Москви конфронтації із Заходом, а не перемоги в Україні. Наступним кроком може бути напад на іншу державу в Європі.

"Деякі песимісти стверджують, що сама постановка питання неправильна. На їхню думку, війна відповідає політичним інтересам Путіна, тому він продовжить битися до кінця своїх днів", — зазначають автори матеріалу.

Чому олігархи змирилися?

Foreign Affairs називає кілька причин, через які російські еліти переорієнтувалися на курс Путіна. Частина стала більш обережними, оскільки Москва пригнічує інакомислення. Інші розуміють безглуздість протестів.

"Можливо, головна причина змін у тому, що вони почали бачити вторгнення під принципово іншим кутом. Сьогодні вони впевнені в перемозі Росії. Москва домагається стійких, хоча і повільних, успіхів на полі бою. Україна поступається в озброєнні та запасах снарядів. Підтримка Києва Заходом слабшає, що ставить під загрозу доступ України до військових поставок", — вказують аналітики.

Переважає також думка про обов'язкову перемогу Росії, інакше Захід "не дасть росіянам жити". У разі поразки Росія розвалиться, коментує один з олігархів.

Київ чи Харків? Яке місто стане метою №1

З огляду на тенденцію, олігархи зараз обговорюють, які умови можна назвати перемогою у війні. Оптимісти будуть задоволені будь-яким великим успішним наступом окупантів і найімовірнішою метою є Харків, друге за величиною місто України, пише видання.

Якщо Росія спробує захопити місто, Харків зіткнеться з майже повною руйнацією інфраструктури, що залишилася, що призведе до швидкого скорочення населення. Людям, які залишаться, доведеться виживати в умовах російської окупації, наголошують журналісти.

За словами бізнесмена, який має тісні зв'язки з Кремлем, Путін не буде задоволений завоюванням північного сходу України. Єдиний результат, який він прийме, — це захоплення Києва, це місто він вважає "колискою російської цивілізації".

"Путін відчуває особливу прихильність до Києво-Печерської лаври, старого православного монастиря, де він провів майже весь час під час свого останнього офіційного візиту в місто у 2013 році. Лавра є місцем спочинку кількох шанованих російських святих та історичних діячів, включно з прем'єр-міністром російської імперії Петром Столипіним, яким Путін захоплюється", — ідеться в публікації.

Якщо Росія почне другу кампанію із захоплення столиці України, ЗС РФ можуть почати наступати з Білорусі, як це було взимку 2022 року. Багато хто в Москві вважає, що цього разу російська армія переможе виснажені резерви України.

Напад Росії на країни НАТО

Однак для Путіна війна в Україні стосується не тільки України. Натомість люди, близькі до президента Росії, кажуть, що він розглядає вторгнення як усього лише один фронт у конфлікті із Заходом. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно атакувати члена НАТО.

На думку російської еліти, найімовірнішою метою будуть Естонія або Латвія: дві країни Балтії з великою кількістю російських меншин. Москва дотримуватиметься знайомої схеми. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії змусять російськомовних в одній із двох країн заявити, що їх утискає уряд і вони потребують допомоги Кремля. Далі армія РФ почне їх "звільняти": перетне кордони й візьме під контроль муніципалітети у східній частині будь-якої з держав, наприклад, в естонському місті Нарва.

"Це територіальне захоплення стане серйозним викликом для НАТО. Взявши Нарву, Путін перевірить, чи дійсно блок готовий ризикувати третьою світовою війною через кілька квадратних миль на кордоні".

У минулому російські еліти не бажали ризикувати ядерним конфліктом. Але тепер багато хто з них переконаний, що НАТО не посміє відповісти. Вони вважають Захід втомленим, роз'єднаним і набагато менш зацікавленим у боротьбі з Росією. Натомість російські еліти вважають, що НАТО буде накрита такою панікою і хаосом.

Подібна провокація може бути корисною Росії напередодні президентських виборів у США. Ідея нескінченної війни в Україні лякає російську еліту, яка мріє швидше повернутися до 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Росія набирає до армії до 30 тисяч нових солдатів, щоб заповнити втрати, яких зазнала Україна. Травень поточного року став особливо смертоносним для ЗС РФ.

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