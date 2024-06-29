Путин пойдет на Киев, Харьков или страны НАТО: элиты в РФ назвали сценарии будущей войны

Олигархи в России приняли новую реальность и больше не оспаривают факт вторжения в Украину. Многих пугает идея бесконечной войны и столкновение с НАТО, поэтому богатые хотят быстрее вернуться в 23 февраля 2022 года.

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Российские элиты в начале полномасштабного вторжения в Украину были в шоке, но сегодня они приняли новую реальность. К концу 2023 года многие стали поддерживать войну, все больше музыкантов ездят выступать на временно оккупированные территории, пишет журнал Foreign Affairs.

Многие олигархи поняли, что вторжение, даже если они его не поддерживают, превратилось в терпимый факт. Шансы оспорить решения Кремля, которые всегда были малы, полностью исчезли. Вместо обсуждений поддержки президента РФ Владимира Путина, российские элиты думают, чем может закончиться война, пишет издание.

Мнения разделились: одни считают, что крупная победа на поле боя позволит Путину заявить о частичной победе и приостановить войну. Другие уверены, что Путин не остановится, пока не дойдет до Киева. Часть элит говорит о важности для Москвы конфронтации с Западом, а не победы в Украине. Следующим шагом может быть нападение на другое государство в Европе.

"Некоторые пессимисты утверждают, что сама постановка вопроса неверна. По их мнению, война соответствует политическим интересам Путина, поэтому он продолжит сражаться до конца своих дней", — отмечают авторы материала.

Почему олигархи смирились?

Foreign Affairs называет несколько причин, по которым российские элиты переориентировались на курс Путина. Часть стала более осторожными, поскольку Москва подавляет инакомыслие. Другие понимают бессмысленность протестов.

"Возможно, главная причина перемен в том, что они начали видеть вторжение под принципиально иным углом. Сегодня они уверены в победе России. Москва добивается устойчивых, хотя и медленных, успехов на поле боя. Украина уступает в вооружении и запасах снарядов. Поддержка Киева Западом ослабевает, что ставит под угрозу доступ Украины к военным поставкам", — указывают аналитики.

Преобладает также мнение об обязательной победе России, иначе Запад "не даст россиянам жить". В случае поражения Россия развалится, комментирует один из олигархов.

Киев или Харьков? Какой город станет целью №1

Учитывая тенденцию, олигархи сейчас обсуждают, какие условия можно назвать победой в войне. Оптимисты будут довольны любым крупным успешным наступлением оккупантов и наиболее вероятной целью является Харьков, второй по величине город Украины, пишет издание.

Если Россия попытается захватить город, Харьков столкнется с почти полным разрушением оставшейся инфраструктуры, что приведет к быстрому сокращению населения. Людям, которые останутся, придется выживать в условиях российской оккупации, акцентируют внимание журналисты.

По словам бизнесмена, имеющего тесные связи с Кремлем, Путин не будет удовлетворен завоеванием северо-востока Украины. Единственный результат, который он примет, — это захват Киева, этот город он считает "колыбелью русской цивилизации".

"Путин испытывает особую привязанность к Киево-Печерской лавре, старому православному монастырю, где он провел почти все время во время своего последнего официального визита в город в 2013 году. Лавра является местом упокоения нескольких почитаемых русских святых и исторических деятелей, включая премьер-министра российской империи Петра Столыпина, которым Путин восхищается", — говорится в публикации.

Если Россия начнет вторую кампанию по захвату столицы Украины, ВС РФ могут начать наступать из Беларуси, как это было зимой 2022 года. Многие в Москве полагают, что на этот раз российская армия победит истощенные резервы Украины.

Нападение России на страны НАТО

Однако для Путина война на Украине касается не только Украины. Вместо этого люди, близкие к президенту России, говорят, что он рассматривает вторжение как всего лишь один фронт в конфликте с Западом. Чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.

По мнению российской элиты, наиболее вероятной целью будут Эстония или Латвия: две страны Балтии с большим количеством русских меньшинств. Москва будет следовать знакомой схеме. Сотрудники Федеральной службы безопасности России заставят русскоязычных в одной из двух стран заявить, что их притесняет правительство и они нуждаются в помощи Кремля. Далее армия РФ начнет их "освобождать": пересечет границы и возьмут под контроль муниципалитеты в восточной части любого из государств, например, в эстонском городе Нарва.

"Этот территориальный захват станет серьезным вызовом для НАТО. Взяв Нарву, Путин проверит, действительно ли блок готов рисковать третьей мировой войной из-за нескольких квадратных миль на границе".

В прошлом российские элиты не желали рисковать ядерным конфликтом. Но теперь многие из них убеждены, что НАТО не посмеет ответить. Они считают Запад уставшим, разобщенным и гораздо менее заинтересованным в борьбе с Россией. Вместо этого российские элиты считают, что НАТО будет захлестнута такой паникой и хаосом.

Подобная провокация может быть полезна России в преддверии президентских выборов в США. Идея бесконечной войны в Украине пугает российскую элиту, которая мечтает быстрее вернуться в 23 февраля 2022 года.

Напомним, Россия набирает в армию до 30 тысяч новых солдат, чтобы восполнить понесенные в Украине потери. Май текущего года стал особенно смертоносным для ВС РФ.

В Беларуси недавно заявили про напряженную обстановку на границе с Украиной. ПО мнению белорусского командования, Киев якобы стягивает к границе войска и технику.