"Бросают в мясорубку": РФ набирает каждый месяц до 30 тысяч солдат для войны в Украине, — СМИ

Западные разведслужбы называют май 2024 года особенно смертоносным для российской армии в Украине. В среднем каждый день в боевых действиях погибало или получало ранения более 1000 оккупантов.

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Россия набирает в армию от 25 тысяч до 30 тысяч солдат, таким образом она компенсирует потери в Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на военных чиновников.

Май 2024 года, по оценкам западных разведывательных служб, стал особенно смертоносным для российской армии в Украине. В среднем каждый день погибало или получало ранения более 1000 солдат ВС РФ. Аналитики британской военной разведки оценили потери России в мае на уровне до 1200 человек в день.

Российские солдаты сравнивают такой стиль ведения войны с попаданием в мясорубку: видимо, командиры не осознают, что посылают пехоту на верную смерть. Иногда такой подход показывает эффективность: ВС РФ захватили Авдеевку и Бахмут, но при нападении на Харьковскую область он не сработал.

Американские чиновники заявили, что Россия достигла важной цели — создала буферную зону вдоль своей границы, чтобы затруднить ВСУ возможность наносить удары по ее территории.

"Москва действительно пыталась добиться больших успехов — прорвать линию фронта этой весной, но потерпела неудачу. Они добились весьма небольших успехов, но заплатили крайне высокую цену", — заявил в интервью изданию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Использование Россией пехоты в волновых атаках показывает одно из ее преимуществ в войне: ее население намного больше, чем в Украине. Данный факт дает ей больший резерв потенциальных рекрутов.

Стиль ведения войны изменился

Однако потери вынудили РФ быстро перебрасывать в Украину новых рекрутов. Отправляемые на фронт солдаты плохо обучены, что ограничивает возможности России создавать более боеспособные подразделения и увеличивает число потерь, заметили собеседники газеты.

Изменение характера современной войны также увеличило количество жертв. Повсеместное распространение дронов облегчило обеим сторонам выявлять и нацеливаться на противника. Мины и кассетные боеприпасы делают передвижение по открытой местности почти самоубийственным.

Оружие и боеприпасы из нового пакета помощи США в размере около 60 миллиардов долларов поступают на передовую. Украинским командирам больше не нужно нормировать снаряды. Россия по-прежнему превосходит Украину по вооружению, но уже не так сильно, рассказали военные.

В ближайшие недели западные чиновники ожидают, что боевые действия снова переместятся на восток и юг. Россия по-прежнему готова тратить ресурсы для достижения постепенных успехов.

Напомним, в некоторых регионах России существенно увеличили единовременные выплаты заключившим контракты с армией. В Краснодарском крае платят больше всех — почти 20 тысяч долларов.

Украинское командование ранее заявляло, что российский контингент в Харьковской области отказывается выполнять боевые задачи из-за больших потерь.