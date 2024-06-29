"Кидають у м'ясорубку": РФ набирає щомісяця до 30 тисяч солдат для війни в Україні, — ЗМІ

Західні розвідслужби називають травень 2024 року особливо смертоносним для російської армії в Україні. У середньому щодня в бойових діях гинуло або отримувало поранення понад 1000 окупантів.

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Росія набирає в армію від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів, таким чином вона компенсує втрати в Україні. Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на військових чиновників.

Травень 2024 року, за оцінками західних розвідувальних служб, став особливо смертоносним для російської армії в Україні. У середньому щодня гинуло або отримувало поранення понад 1000 солдатів ЗС РФ. Аналітики британської військової розвідки оцінили втрати Росії в травні на рівні до 1200 осіб на день.

Російські солдати порівнюють такий стиль ведення війни з потраплянням у м'ясорубку: мабуть, командири не усвідомлюють, що посилають піхоту на вірну смерть. Іноді такий підхід показує ефективність: ЗС РФ захопили Авдіївку і Бахмут, але під час нападу на Харківську область він не спрацював.

Американські чиновники заявили, що Росія досягла важливої мети — створила буферну зону вздовж свого кордону, щоб ускладнити ЗСУ можливість завдавати ударів по її території.

"Москва дійсно намагалася домогтися великих успіхів — прорвати лінію фронту цієї весни, але зазнала невдачі. Вони домоглися вельми невеликих успіхів, але заплатили вкрай високу ціну", — заявив в інтерв'ю виданню генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Використання Росією піхоти у хвильових атаках показує одну з її переваг у війні: її населення набагато більше, ніж в Україні. Цей факт дає їй більший резерв потенційних рекрутів.

Стиль ведення війни змінився

Однак втрати змусили РФ швидко перекидати в Україну нових рекрутів. Солдати, яких відправляють на фронт, погано навчені, що обмежує можливості Росії створювати більш боєздатні підрозділи й збільшує кількість втрат, зауважили співрозмовники газети.

Зміна характеру сучасної війни також збільшила кількість жертв. Повсюдне поширення дронів полегшило обом сторонам виявляти та націлюватися на противника. Міни та касетні боєприпаси роблять пересування відкритою місцевістю майже самогубним.

Зброя і боєприпаси з нового пакета допомоги США в розмірі близько 60 мільярдів доларів надходять на передову. Українським командирам більше не потрібно нормувати снаряди. Росія, як і раніше, перевершує Україну за озброєнням, але вже не так сильно, розповіли військові.

Найближчими тижнями західні чиновники очікують, що бойові дії знову перемістяться на схід і південь. Росія, як і раніше, готова витрачати ресурси для досягнення поступових успіхів.

Нагадаємо, в деяких регіонах Росії істотно збільшили одноразові виплати тим, хто уклав контракти з армією. У Краснодарському краї платять найбільше — майже 20 тисяч доларів.

Українське командування раніше заявляло, що російський контингент у Харківській області відмовляється виконувати бойові завдання через великі втрати.