Потеряли командиров: на Харьковщине россияне отказываются идти в бой, — ОСУВ "Хортица"

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, саботаж среди оккупантов происходит на уровне конкретных подразделений и на уровне индивидуальных отказов.

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Из-за значительных потерь и смерти командиров личный состав российской оккупационной армии на Харьковщине отказывается выполнять поставленные боевые задачи. Об этом телеканалу "Эспрессо" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава, в частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил РФ, выполнять поставленные задачи. Из-за того, что они потеряли в командном составе несколько человек, россияне отказываются выполнять боевые задачи", — сказал Волошин.

Он уточнил, что такие отказы происходят на уровне конкретных подразделений и на уровне индивидуальных отказов.

"Поэтому там у них (оккупантов, — ред.) не все так хорошо. На Волчанском направлении украинские защитники выбивают малые тактические группы противника, представленные 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они наступали в жилой застройке города Волчанск, но были остановлены там и отброшены", — отметил Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" также сообщил, что за прошедшие сутки состоялось шесть боевых столкновений, в частности у Волчанска и Липцев.

"Враг несет потери. В результате боевых действий было уничтожено около 120 вражеских оккупантов, несколько единиц вооружения и военной техники, танки, артиллерийские средства, противотанковые средства, 5 единиц спецтехники", — подчеркнул Волошин.

Напомним, 28 июня издание Forbes обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВСУ разгромили под Волчанском элитную 83-ю воздушно-десантную бригаду РФ.

21 июня спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления.