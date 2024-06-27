"Врагов нет": ВС РФ сбежали из микрорайона Канал в Часовом Яру, — спикер ВСУ

Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил об успехах ВСУ в Часовом Яру. Между тем в отчете Генштаба не упоминается участок фронта, о котором рассказал представитель командования.

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Подразделения ВС РФ удалось вытеснить из кварталов в восточном пригороде Часового Яра в Донецкой области. Враг продолжает штурмы, но на городских улицах российских солдат нет. О деталях боев на востоке представитель оперативной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назар Волошин рассказал агентству Interfax-Украина.

Заявление Волошина появилось на портале агентства в 15:31 27 июня. По его словам, бойцы ВСУ освободили от российских солдат микрорайон Канал в Часовом Яру. Две атаки ВС РФ все еще продолжаются, но на улицах врага нет.

"Вражеской армии в микрорайоне нет", — привели журналисты слова Волошина.

Других детали событий на востоке представитель ОСУВ "Хортица" не привел.

27 июня на странице Facebook Генерального штаба ВСУ разместили отчет о ситуации на фронте. В отчете не упоминается Краматорское направление, к которому относили Часов Яр. Зато там говорится об атаках ВС РФ на других участках: горячее всего — под Покровском (15 атак ВС РФ) и Торецком (16 атак).

Аналитики DeepState, которые отслеживают ситуацию на линии боевого соприкосновения, обозначают часть канала цветом российской оккупации. Расстояние от позиции ВС РФ до канала "Северский Донец–Донецк" (и основных кварталов городка) — около 1 км.

Бои на востоке — ситуация в Канале в Часовом Яру, 27 июня Фото: DeepState

Ранее Фокус писал об анализе ситуации в Часовом Яру, сделанном военным аналитиком Bild Юлианом Репке. Репке исследовал видео ударов ВС РФ по городу и сделал вывод, что россияне бьют по застройке, которая либо вернулась под контроль ВСУ, либо не была оккупирована. На карте, опубликованной обозревателем, часть микрорайона Канал обозначена цветом, который означает не оккупацию, а продолжение боев.

Бои на востоке — ситуация в Канале в Часовом Яру, 25 июня Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Отметим, военный эксперт Василий Пехньо объяснил, какое направление продвижения ВС РФ наиболее возможно. Возле Торецка россияне могли бы взять в "клещи" позиции ВСУ, но российские подразделения пока слишком далеко. Между тем под Покровском, после потери Авдеевки и Очеретино, враг и дальше имеет успехи. Итак, подытожил эксперт, новый командующий ОСУВ "Хортица" Андрей Гнатов должен решить именно эту проблему на восточном фронте.

Напоминаем, 27 июня эксперты Defense Express объяснили, как российское командование сможет использовать северокорейцев, если они окажутся на фронте в Украине. Представитель Пентагона рассказал, как американские власти блокируют Starlink, которые приобрели для себя ВС РФ.