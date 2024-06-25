800 м до канала: ВС РФ воюют за очередной квартал в Часовом Яру, — Bild (видео)

Военный обозреватель отметил, что некоторые кварталы Часового Яра могли вернуться под контроль Сил обороны. Чтобы это доказать, он предлагает посмотреть видео и на карту, на которой обозначены границы боевого столкновения.

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Подразделения ВС РФ пытаются продвинуться ближе к каналу "Северский Донец — Донбасс", который отделяет основные кварталы Часового Яра от восточных окраин. Бойцы ВСУ удерживают позиции и не дали врагу двигаться вглубь населенного пункта. О ситуации в городе Часов Яр Донецкой области военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) рассказал в заметке в соцсети X (Twitter).

Рёпке опубликовал скриншот видео, снятого российским дроном над улицами города, как пытаются оккупировать войска ВС РФ. На скриншоте видно три линии многоквартирных домов: в некоторых — разрушены целые секции от первого до последнего этажа. Рядом обозреватель разместил карту местности, зафиксированной на видео. Застройка, расположенная справа от руин, обозначена цветом, который означает, что это — зона, где продолжаются бои, и ее еще не захватили ВС РФ. В тексте подтверждают, что эти кварталы ВСУ либо отбили у врага, либо выстояли под давлением россиян и не отступили.

"Украинская армия отбила (или не потеряла) несколько улиц квартала Часов Яр", — говорится в заметке Рёпке.

Бои на востоке — квартал в Часовом Яру по состоянию на 25 июня Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Ниже обозреватель разместил видео, на основе которого он сделал выводы о ситуации в Часовом Яру. На видео можно увидеть артиллерийские удары по украинскому городу.

На онлайн-карте боевых действий DeepState может отыскать кварталы, которые показал Репке. Это кварталы, расположенные по обе стороны от улицы Образцовой в микрорайоне Канал Часового Яра. Западнее этой улицы — линии многоквартирных домов, восточнее — застройка, которая на украинской карте обозначена как оккупированная россиянами. Расстояние от линии бои до канала — около 800 м, если двигаться по улице Олега Кошевого. При этом в отчете украинского командования по состоянию на 25 июня указывается, что враг пытается давить возле Часового Яра и Ивановского: там до сих пор продолжается семь боев.

Бои на востоке — ситуация в Часовом Яру по состоянию на 25 июня Фото: DeepState

Отметим, 10 июня Фокус рассказывал о попытке подразделений ВС РФ проникнуть в город, расположенный ранее оккупированного Бахмута. Украинские военные объяснили, что враг атакует мелкими штурмовыми группами, давит с двух сторон и активно использует авиацию. Россиянам удалось пройти половину пути от крайних восточных окраин до канала, который защищает остальные районы населенного пункта.

Между тем военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев обратил внимание на действия ВС РФ на северном и южном фланге вокруг Часового Яра. По его словам, враг пытается "замкнуть кольцо", когда рвется к дороге, которая соединяет Покровск и Константиновку.

Напоминаем, 21 июня издание Forbes опубликовало анализ боев за населенный пункт и объяснило, что враг использует каналы и авиацию, чтобы достичь успеха