Битва за Часов Яр: врагу не помогает даже продвижение по водяным каналам, — Forbes

Чтобы пересечь канал российским войскам надо пересечь два моста. За ними врага ждет ликвидация, потому что шансов выжить у ВС РФ почти нет, пишут аналитики.

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Российские оккупанты хотят захватить и разрушить Часов Яр, чтобы давить дальше на основные логистические линии снабжения. Однако для оккупантов наступление дается чрезвычайно сложно. Об этом сообщает Forbes.

Захват изуродованного города не должен был бы быть большой проблемой для ВС РФ, учитывая количество сил и техники. Однако за последние 10 недель российские войска почти остановились, они захватили, возможно, только немного окрестностей Часового Яра. В последние дни ВСУ контратаковали и отбросили ВС РФ с Клещиевки, одного из направлений для атаки для окружения Часового Яра.

Тенденции, несмотря на прогнозы аналитиков такие, что российские войска не могут захватить город. Они попытались атаковать в районе канала на отрытой стороне Донбасского канала. В боевых действиях украинская оборона была ослаблена, потому что не хватало боеприпасов. Поэтому Су-25 могли пролететь прямо над городом, чтобы бомбить позиции защитников.

Позднее украинские защитники начали получать западную помощь, а россияне устроили "самую символичную" атаку на севере Харьковской области. Украинские военные имели время для того, чтобы окопаться и выжидать на высотах Часового Яра силы оккупантов, которые должны идти из низин.

Чтобы пересечь канал оккупантам надо выйти из леса и промчаться по одному из мостов. Именно эта местность и становится местом, где ВСУ разбивают врага. Украинские дроны и артиллерия выбивают оккупантов. Одна из атак РФ 3 июня была типичной. Российский МТ-ЛБ на большой скорости смог пересечь мост и высадить отряд пехоты. Однако дальше дроны разбили врага. Шансы на выживание почти равнялись нулю.

Даже если россиянам удастся перегруппироваться, захват Часов Яра после потенциально многотысячных потерь может стать пирровой победой. Динамика на поле боя показывает, что штурм уже наносит большие потери ВС РФ, отмечают аналитики Frontelligence Insight.

Напомним, 21 июня в ВСУ заявили о переброске 24-й бригады им. Короля Даниила в Часов Яр.

18 июня ВС РФ усилили наступление на Часов Яр на востоке.