Сотни терминалов Starlink заблокированы: как SpaceX лишает ВС РФ доступа к интернету

Согласно данным представителя Пентагона Аманды Дори, на каждые 100 терминалов Starlink в Украине приходится один, установленный незаконно. Именно таким "тарелкам" отказывают в обслуживании.

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Компания SpaceX Илона Маска активно сотрудничает с военными США, чтобы остановить незаконное использование ее терминалов спутниковой связи Starlink Россией в Украине. Об этом заявил представитель Пентагона, пишет Bloomberg.

О том, что войска России незаконно используют терминалы Starlink стало известно несколько месяцев назад. По словам Аманды Дори, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам, SpaceX с тех пор участвует в расследовании незаконного использования услуг спутникового интернета Starlink ВС РФ, а также прекращает обслуживание терминалов. Дори сообщила, что на каждые 100 терминалов Starlink, расположенных в Украине, 1 был установлен неправомерно. Обслуживание таких "тарелок" было прекращено, что затронуло несколько сотен "серых" терминалов.

И по сей день компания SpaceX помогает ограничить использование российской армией оборудования для доступа к спутниковому интернету, которое стало важным инструментом связи как для военных операций Украины, так и для гражданского населения. Пентагон полагает, что ВС РФ, несмотря на это, адаптируются и будут упорствовать в попытках получить незаконный доступ к спутниковому интернету Starlink.

SpaceX заключила контракт в рамках Инициативы содействия безопасности Украины на сумму 40,5 миллионов долларов США до 30 ноября на предоставление услуг Starlink. Но это является лишь частью усилий по обеспечению украинских военных интернетом, т.к. десятки тысяч терминалов были подарены Украине другими странами и приобретены гражданами страны законным способом.

В начале мая терминалы Starlink все еще можно было купить для нужд армии России, акцентирует Bloomberg.

Ранее мы писали о том, что Пентагон продлил действие контракта с компанией Маска на поставку Starlink в Украину. Согласно заявлению пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстера, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября. Его стоимость составляет 14,1 миллиона долларов.