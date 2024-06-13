Пентагон продлил действие контракта с компанией Маска на поставку Starlink в Украину, — Bloomberg

Согласно заявлению пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстера, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября. Его стоимость составляет 14,1 миллиона долларов.

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Министерство обороны США (Пентагон) продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине сроком еще на шесть месяцев. Об этом информирует Bloomberg.

В частности, в заявлении, обнародованном пресс-секретарем Командования космических систем Бонни Пойндекстером, указано, что контракт Космических сил США со SpaceX на сумму 14,1 миллиона долларов продлен до 30 ноября. Контракт поможет обеспечить доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

До этого в Пентагоне заявляли, что стоимость его контракта с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине составляет 23 миллиона долларов. При этом в американском оборонном ведомстве отмечали, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня 2023 года до мая месяца 2024 года.

Использование Starlink на фронте в Украине

В начале 2024 года в ВСУ заявляли о массированном использовании российскими военными Starlink на оккупированных территориях Украины. В ответ на это Илон Маск заявлял, что России не продают эти терминалы. В то же время в Минцифры сообщали, что работают над этой проблемой, что, в итоге, дало возможность найти оптимальные решения.

Напомним, 17 мая украинские бойцы сообщали о серьезном сбое в работе Starlink во время наступления ВС РФ в Харьковской области.

При этом 11 июня командующий Силами беспилотных систем, полковник Вадим Сухаревский рассказал, что Украине удалось найти альтернативную платформу спутникового интернета, которая заменит систему Starlink на отдельных участках фронта российско-украинской войны.