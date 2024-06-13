Пентагон продовжив дію контракту з компанією Маска на постачання Starlink в Україну, — Bloomberg

Згідно із заявою прессекретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстера, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада. Його вартість складає 14,1 мільйона доларів.

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Міністерство оборони США (Пентагон) продовжило контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні терміном ще на шість місяців. Про це інформує Bloomberg.

Зокрема у заяві, оприлюдненій прессекретарем Командування космічних систем Бонні Пойндекстером, вказано, що контракт Космічних сил США зі SpaceX на суму 14,1 мільйона доларів продовжено до 30 листопада. Контракт допоможе забезпечити доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

До цього у Пентагоні заявляли, що вартість його контракту із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні становить 23 мільйони доларів. При цьому в американському оборонному відомстві зазначали, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня 2023 року до травня місяця 2024 року.

Використання Starlink на фронті в Україні

На початку 2024 року у ЗСУ заявляли про масоване використання російськими військовими Starlink на окупованих територіях України. У відповідь на це Ілон Маск заявляв, що Росії не продають ці термінали. Водночас у Мінцифри повідомляли, що працюють над цією проблемою, що, в підсумку, дало можливість знайти оптимальні рішення.

Нагадаємо, 17 травня українські бійці повідомляли про серйозний збій у роботі Starlink під час наступу ЗС РФ у Харківській області.

При цьому 11 червня командувач Силами безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україні вдалося знайти альтернативну платформу супутникового інтернету, яка замінить систему Starlink на окремих ділянках фронту російсько-української війни.