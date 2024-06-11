Знайдуть заміну Starlink: командувач Сил безпілотних систем розповів про плани на Крим

У Силах оборони працює спеціальна робоча група, яка домовляється про замінник Starlink, пояснив Вадим Сухаревський. На сьогодні не відомо, чи йдеться про українську розробку, чи про якусь з трьох компаній, які забезпечують інтернет з космосу.

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Україна відшукала альтернативну платформу супутникового інтернету, яка замінить систему Starlink на окремих відрізках фронту російсько-української війни. Альтернативу будуть застосовувати для підтримки атак безпілотників на окупований Крим. Про інновацію, яку планують запровадити в українській армії, розповів командувач Силами безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, написали на порталі інформагентства Interfax-Україна.

Сухаревський повідомив, що на сьогодні відбувається діалог для розв'язання проблеми із застосуванням Starlink у Криму. За його словами, є робоча група у даному напрямку і незабаром буде результат.

"Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", — навели журналісти слова командувача, яка пролунали під час презентації нового роду військ у Силах оборони.

Полковник, який буде опікуватись роботою усіх видів безпілотників у складі українського війська, не уточнив, що саме на увазі, говорячи про альтернативу. Тому на сьогодні не ясно, чи ідеться про вітчизняну розробку, чи про іншу закордонну платформу.

Чим можна замінити Starlink

Технічні експерти розповіли про наявні альтернативи Starlink: назвали три можливі варіанти. Одна з них — компанія Iridium, яка 20 років співпрацює з Міноборони США, але, як з'ясувалось, допомагає наводити російські дрони. Інші дві перебувають у процесі нарощування потужностей. Компанія OneWeb за допомогою Індії змогла довести кількість супутників майже до 500, а проєкт Kuiper планує до 2026 року вивести у космос 1600 апаратів.

Зазначимо, представники Сил оборони у коментарях ЗМІ розповідали, що платформи Starlink інколи працюють з перебоями, коли їх застосовують для ударів, наприклад, по військових цілях ЗС РФ у Криму. Один з таких випадків стався у 2023 році саме під час атаки Сил оборони на кораблі РФ. Крім того, власник компанії, яка випускає ці системи, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск у соцмережах не раз висловлювався проти України та її позиції у протистоянні з РФ. Наприклад, весною 2024 року він вкотре нагадав, що краще погодитись на усі умови росіян, оскільки українці не мають шансів на перемогу.

Нагадуємо, 10 червня президент України Володимир Зеленський призначив Вадим Сухаревського командувачем Сил безпілотник систем: Фокус розповів, до відомо про нового топофіцера. Під час презентації 11 червня командувач розповів про нові БПЛА, які полетять аж за Уральські гори у РФ.