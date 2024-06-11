"Уражати ворога аж до Уралу": Міноборони презентувало безпілотні війська ЗСУ, деталі

Символом нового роду військ стала ластівка, яку створив штучний інтелект. Цей птах, як вважається, є передвісником звісток про перемогу.

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У Києві був презентований новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем, указ про створення яких був підписаний президентом Володимиром Зеленським 6 лютого. Це зробило Україну першою країною у світі, яка створила такі сили, йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Як наголошується, новий рід військ дозволить уражати противника на всю можливу глибину: від наших бойових порядків і аж до Уралу.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський підкреслив, що Україна впроваджує зміни на основі досвіду сучасної війни.

"Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів", — заявив він.

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Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час презентації зазначив, що з'явилася гарна перспектива для перемоги у війні проти РФ, дедалі більше залучаючи роботів і безпілотні системи для виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк

Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. Цей птах, як зазначається, є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.

Нагадаємо, Вадима Сухаревського наказом Міністра оборони України від 10 червня року було призначено на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. До цього полковник обіймав посаду одного із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Його сферою відповідальності були безпілотні системи та розвиток застосування дронів.