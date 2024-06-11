"Поражать врага вплоть до Урала": Минобороны презентовало беспилотные войска ВСУ, детали

Символом нового рода войск стала ласточка, которую создал искусственный интеллект. Эта птица, как считается, является предвестником вестей о победе.

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В Киеве был презентован новейший род войск ВСУ — Силы беспилотных систем, указ о создании которых был подписан президентом Владимиром Зеленским 6 февраля. Это сделало Украину первой страной в мире, которая создала такие силы, говорится в сообщении Министерства обороны.

Как отмечается, новый род войск позволит поражать противника на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и вплоть до Урала.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский подчеркнул, что Украина внедряет изменения на основе опыта современной войны.

"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом, мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", — заявил он.

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Силы беспилотных систем: в Минобороны рассказали, зачем нужен новый род войск

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время презентации отметил, что появилась хорошая перспектива для победы в войне против РФ, все больше привлекая роботов и беспилотные системы для выполнения боевых задач в воздухе, на земле и на море.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк

Символом нового рода войск стала ласточка, созданная нейросетью. Эта птица, как отмечается, является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе.

Напомним, Вадим Сухаревский приказом Министра обороны Украины от 10 июня года был назначен на должность командующего Сил беспилотных систем ВСУ. До этого полковник занимал должность одного из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его сферой ответственности были беспилотные системы и развитие применения дронов.