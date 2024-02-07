Силы беспилотных систем: в Минобороны рассказали, зачем нужен новый род войск

По словам заместителя министра обороны Александра Павлюка, в Украине открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и передачи их в войска.

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Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины, свидетельствует о том, что украинские власти осознают значимость современных технологий в военной сфере. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram.

"Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника: на земле, в воздухе и на море — настоящая революция в ведении боевых действий. Беспилотники доказали свою неоспоримую эффективность и важность в современной войне", — заявил он.

Представитель ведомства добавил, что Вооруженные силы уже нанесли существенные удары по вражескому флоту, ежедневно нейтрализуя значительное количество живой силы и техники противника благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов.

"Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины — подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств", — заявил Павлюк.

Он отметил, что новые организационные решения позволят не только создать специализированные должности для управления дронами, но и расширят возможности в области оперативного управления и применения этой технологии.

"Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников. Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска. Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий", — подчеркнул он.

Напомним, что 6 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о наращивании возможностей Вооруженных сил Украины, а именно создание Сил беспилотных систем.

"Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 5 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинские беспилотники не смогут заменить артиллерию. По его словам, ни один вид оружия не может заменить другой.