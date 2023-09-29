Російський виробник БПЛА отримує супутникові послуги від компанії США, — ЗМІ (фото, відео)

Розслідувачі з'ясували, що офіс американської компанії Iridium досі працює в Москві. За даними НАЗК, у філії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ.

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Американська компанія Iridium надає послуги з навігації компанії російського військово-промислового комплексу "АФМ-Серверс". Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor від 28 вересня.

Автори розслідування оприлюднили відео, на якому співвласник компанії "АФМ-Серверс" презентує нову модифікацію БПЛА із системою "Птеро". Він зазначає, що безпілотник може виконувати свої завдання виключно за допомогою системи навігації американської компанії Iridium.

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Розслідувачі також з'ясували, що офіс Iridium досі працює в штатному режимі на території російської столиці. За інформацією Національного агентства із запобігання корупції, у московської філії американської компанії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ.

Також повідомляється, що у 2015-2022 роках російська компанія "Ірідіум ком'юнікешенс" безпосередньо закуповувала продукцію в американської компанії Iridium Satellite. Водночас у 2023 році "Ірідіум ком'юнікешенс" постачала до РФ машини для приймання, перетворення голосу і зображень марки "Iridium", проте вже від невідомих постачальників.

Російський БПЛА використає американську систему навігації

За даними розслідувачів, компанія "АФМ-Серверс" безпосередньо сприяє військовій агресії РФ в Україні та системно співпрацює з ФСБ РФ. Так, у 2013-2015 роках підприємство уклало контрактів на майже 100 мільйонів рублів із підрозділом ФСБ, що займається матеріально-технічним забезпеченням.

Дані з російського сайту закупівель

При цьому "АФМ-Серверс" потрапила під санкції тільки в липні 2023 року. Єдиною країною, яка внесла компанію до санкційного списку, стала Україна.

Нагадаємо, 3 березня пресслужба Збройних сил України повідомила, що українські військові збили російський безпілотник "Картограф", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.

У жовтні минулого року ЗМІ зазначали, що для складання дрона-шпигуна "Картограф" Росія використовує іноземні компоненти німецького, японського та китайського виробництва. Йдеться про двигуни з Німеччини, свічки запалювання з Японії та мікропроцесори з КНР.