Российский производитель БПЛА получает спутниковые услуги от компании США, – СМИ (фото, видео)

Расследователи выяснили, что офис американской компании Iridium до сих пор работает в Москве. По данным НАПК, у филиала есть действующие контракты на поставку услуг спутниковой связи для вооруженных сил РФ.

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Американская компания Iridium предоставляет услуги по навигации компании российского военно-промышленного комплекса "АФМ-Серверс". Об этом говорится в расследовании Trap Aggressor от 28 сентября.

Авторы расследования обнародовали видео, на котором совладелец компании "АФМ-Серверс" презентует новую модификацию БПЛА с системой "Птеро". Он отмечает, что беспилотник может выполнять свои задачи исключительно с помощью системы навигации американской компании Iridium.

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Расследователи также выяснили, что офис Iridium до сих пор работает в штатном режиме на территории российской столицы. По информации Национального агентства по предотвращению коррупции, у московского филиала американской компании есть действующие контракты на поставку услуг спутниковой связи для вооруженных сил РФ.

Также сообщается, что в 2015-2022 годах, российская компания "Иридиум коммьюникешенс" напрямую закупала продукцию у американской компании Iridium Satellite. При этом в 2023 году "Иридиум коммьюникешенс" поставляла в РФ машины для приема, преобразования голоса и изображений марки "Iridium", однако уже от неизвестных поставщиков.

Российский БПЛА изпользует американскую систему навигации

По данным расследователей, компания "АФМ-Серверс" напрямую способствует военной агрессии РФ в Украине и системно сотрудничает с ФСБ РФ. Так, в 2013-2015 годах предприятие заключило контрактов почти 100 миллионов рублей с подразделением ФСБ, занимающимся материально-техническим обеспечением.

Данные с российского сайта закупок

При этом "АФМ-Серверс" попала под санкции только в июле 2023 года. Единственной страной, внесшей компанию в санкционный список, стала Украина.

Напомним, 3 марта пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила, что украинские военные сбили российский беспилотник "Картограф", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

В октябре прошлого года СМИ отмечали, что для сборки дрона-шпиона "Картограф" Россия использует иностранные компоненты немецкого, японского и китайского производства. Речь идет о двигателях из Германии, свечах зажигания из Японии и микропроцессорах из КНР.