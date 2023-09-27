Виробництво "Shahed": США ввели санкції проти транснаціональної мережі, що допомагає Ірану

За словами заступника міністра Брайана Нельсона, США і надалі притягатимуть до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БпЛА в РФ.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 27 вересня запровадило санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці (КНР), Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ця мережа сприяла поставкам і фінансовим операціям на підтримку закупівлі серводвигунів — найважливішого компонента, використовуваного в іранських БпЛА серії "Shahed".

"Іран постачає Росії БпЛА "Shahed -136" для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, придбаних названою сьогодні мережею, було виявлено серед залишків керованого безпілотника, який нещодавно був збитий на Україні", — йдеться в повідомленні.

"БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом Росії в її атаках на Україну, зокрема тих, що тероризують українських громадян і атакують її критично важливу інфраструктуру", — заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.

За його словами, Сполучені Штати в координації з союзниками продовжуватимуть притягати до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БпЛА в Росію.

З вересня 2022 року OFAC застосувало дев'ять раундів санкцій, спрямованих проти іранської програми БпЛА.

Хто потрапив під санкції США

Мінфін США наклав санкції на такі компанії:

іранська компанія "Pishgam Electronic Safeh Company", яка закупила тисячі серводвигунів для БпЛА на сотні тисяч доларів;

компанії з Гонконгу "Hongkong Himark", яка виконала кілька замовлень на сервомотори на суму понад мільйон доларів;

дві турецькі компанії "Dal Enerji" і "Anka Port", які сприяли фінансовим операціям на загальну суму сотні тисяч доларів на підтримку закупівлі серводвигуна;

компанія "Farhad Ghaedi" з ОАЕ, яка сприяла доставці тисяч серводвигунів через Дубай для подальшого постачання в Іран.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що США запровадили нові санкції проти російських компаній, пов'язаних із ВПК. Серед російських компаній, які потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів Америки, виявився найбільший виробник титану в РФ.

Крім цього стало відомо, що Кремль запустив механізм експорту, який простоював 8 років. За словами журналістів, експорт газу через порт у Керчі було припинено 2015 року, але тепер Кремль вирішив його відновити, незважаючи на загрози безпеці. Більшість газу відправляється морськими шляхами до Туреччини.