Найдут замену Starlink: командующий Сил беспилотных систем рассказал о планах на Крым

В Силах обороны работает специальная рабочая группа, которая договаривается о заменителе Starlink, пояснил Вадим Сухаревский. На сегодня не известно, идет ли речь об украинской разработке, или о какой-то из трех компаний, которые обеспечивают интернет из космоса.

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Украина отыскала альтернативную платформу спутникового интернета, которая заменит систему Starlink на отдельных отрезках фронта российско-украинской войны. Альтернативу будут применять для поддержки атак беспилотников на оккупированный Крым. Об инновации, которую планируют внедрить в украинской армии, рассказал командующий Силами беспилотных систем, полковник Вадим Сухаревский, написали на портале информагентства Interfax-Украина.

Сухаревский сообщил, что в данный момент происходит диалог для решения проблемы с применением Starlink в Крыму. По его словам, есть рабочая группа в этом направлении и вскоре будет результат.

"Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге", — привели журналисты слова командующего, прозвучавшие во время презентации нового рода войск в Силах обороны.

Полковник, который будет заниматься работой всех видов беспилотников в составе украинской армии, не уточнил, что именно имеется в виду, говоря об альтернативе. Поэтому на сегодня не ясно, идет ли речь об отечественной разработке или о другой зарубежной платформе.

Чем можно заменить Starlink

Технические эксперты рассказали о существующих альтернативах Starlink: назвали три возможных варианта. Одна из них — компания Iridium, которая 20 лет сотрудничает с Минобороны США, но, как выяснилось, помогает наводить российские дроны. Другие две находятся в процессе наращивания мощностей. Компания OneWeb с помощью Индии смогла довести количество спутников почти до 500, а проект Kuiper планирует к 2026 году вывести в космос 1600 аппаратов.

Отметим, представители Сил обороны в комментариях СМИ рассказывали, что платформы Starlink иногда работают с перебоями, когда их применяют для ударов, например, по военным целям ВС РФ в Крыму. Один из таких случаев произошел в 2023 году именно во время атаки Сил обороны на корабли РФ. Кроме того, владелец компании, которая выпускает эти системы, бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсетях не раз высказывался против Украины и ее позиции в противостоянии с РФ. Например, весной 2024 года он в очередной раз напомнил, что лучше согласиться на все условия россиян, поскольку украинцы не имеют шансов на победу.

Напоминаем, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадим Сухаревского командующим Сил беспилотник систем: Фокус рассказал, до известно о новом топофицере. Во время презентации 11 июня командующий рассказал о новых БПЛА, которые полетят аж за Уральские горы в РФ.