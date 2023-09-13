"Не было указа от Байдена": Маск озвучил новую версию отключения Starlink в Крыму (видео)

Основатель SpaceX обвинил Украину в том, что власти не предупредили его о военной операции заранее, но потребовали срочно включить интернет посреди ночи.

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Систему спутникового интернета Starlink нельзя было включить в районе Крыма из-за антироссийских санкций со стороны США. Такую версию отсутствия спутниковой связи вблизи полуострова, из-за чего сорвалась операция украинских военных по атаке на российский флот, Илон Маск озвучил, выступая в онлайн-формате на технологической конференции All-In Summit.

По его словам, для того, чтобы спутниковая связь там заработала, нужно было специальное разрешение от президента США Джо Байдена.

"Причина, по которой он (спутниковый интернет, — ред.) был выключен, в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Они включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение. Если бы у меня был прямой указ включить систему от президента США, я бы сделал это, но такого указа не поступало", — сказал Маск.

Он добавил, что в то время ему действительно поступали из Украины срочные звонки с просьбой включить спутниковую связь. Также Илон Маск фактически обвинил Украину в том, что ее правительство не предупредило о необходимости включить в этом районе спутниковую связь.

"Украина вообще не дала нам никаких предупреждений или чего-то такого. Мы получили срочный звонок от украинского правительства о том, что нам нужно включить связь в Крыму. Посреди ночи", — сказал миллиардер.

Напомним, 7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году сорвали атаку ВСУ морскими дронами возле побережья Крыма. А отдал такой тайный приказ сам миллиардер. По словам журналистов, он был под впечатлением после разговора с российским руководством и крайне опасался, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом.

На следующий день, 8 сентября, Маск отреагировал на обвинения о срыве атаки дронов на российский флот в Крыму. По его словам, регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. Бизнесмен также подтвердил, что от украинских государственных ведомств ему поступил экстренный запрос с просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети до временно оккупированного Севастополя.

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", — сказал он.

10 сентября Илон Маск заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), что не считает себя предателем из-за отключения системы Starlink в районе Крыма. Он добавил, что является гражданином США и имеет только американский паспорт. А США не объявляли войну России.

После этого сенатор из Демократической партии США и член Комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен потребовала расследовать деятельность Илона Маска в связи с "украинским инцидентом" в 2022 году. Уоррен заявила, что нужно выяснить, действительно ли миллиардер способен влиять на внешнюю политику правительства США. Также стоит понять, есть ли у чиновников инструменты, чтобы на него повлиять.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената и член Демократической партии США Джек Рид отметил, что Маск действительно сделал космос более доступным, но при этом он слишком приблизился к вопросам национальной безопасности.

Отметим, что через несколько дней после того, как стало известно о причастности Маска к операции украинских военніх в Кріму, об американском бизнесмене заговорил российский президент Владимир Путин. Выступая на Восточно-Экономическом форуме, политик назвал Маска "выдающимся человеком". "Что касается частного бизнеса Илона Маска.. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать.. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства", — сказал он.