Боялся "мини-Перл-Харбора": инженеры Маска срывали атаки морских дронов у Крыма, — СМИ

По словам журналистов, американский миллиардер был под впечатлением после разговора с российским руководством и крайне опасался, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом. Украина вместе с союзными Соединенными Штатами оказалась в положении, когда коммуникации на поле боя зависят от решения непредсказуемого эксцентричного миллиардера.

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В прошлом году Илон Маск тайно распорядился, чтобы его инженеры отключили спутниковый интернет Starlink в районе крымского побережья, чтобы таким образом помешать секретным операциям Украины, которые были нацелены на корабли Черноморского флота РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новую биографию миллиардера за авторством Уолтера Айзексона, которая выходит на днях. К слову, для своей книги автор выбрал весьма незамысловатое название: "Илон Маск".

Когда начиненные взрывчаткой морские дроны ВСУ приблизились к российским кораблям, связь пропала — и их без какого-либо ущерба для флота РФ выбросило на берег.

Авторы публикации отмечают, что американский миллиардер, родившийся в Южной Африке, был под впечатлением после разговора с высокопоставленным российским руководством и крайне опасался того, что после атак возле Крыма Россия непременно ответит ядерным ударом.

Опасения того, что, по его словам, случится "мини-Перл-Харбор", не оправдались. Но все же этот случай показательный и говорит о роли Илона Маска в войне в Украине.

Перед началом масштабного вторжения российские войска вывели из строя системы связи Украины, и Маск согласился предоставить спутниковые терминалы Starlink стоимостью миллионы долларов.

Однако как только Украина начала задействовать Starlink для наступательных операций, Маск стал сомневаться в целесообразности такого подхода.

"Starlink не предназначался для войн. Его разработали, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе, делать добрые мирные дела, а не атаковать дронами", — объяснял Маск в беседе со своим биографом.

По словам Айзексона, с Маском созванивались советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник Генштаба США генерал Марк Милли, а также посол РФ в США.

В свою очередь глава украинского Минцифры Михаил Федоров просил Маска восстановить связь для морских дронов.

По словам биографа, Маск ответил, что его впечатлили морские дроны, но все же он не предоставит интернет-покрытие в районе берега Крыма, поскольку Киев таким образом "заходит слишком далеко и рискует навлечь стратегическое поражение".

В итоге Украина вместе с союзными Соединенными Штатами оказались в положении, когда коммуникации на поле боя зависят от решения непредсказуемого миллиардера — в дальнейшем возник спор о том, кто должен оплачивать для ВСУ спутниковый интернет и терминалы Starlink.

По словам Маска, SpaceX выделила десятки миллионов долларов из собственных средств на отправку Украине спутникового оборудования.

После публикаций в прессе Маск написал в бывшем до ребрендинга Twitter, что готов оплачивать расходы правительства Украины из своего кармана.

С тех пор Starlink не стал менее важным в военных операциях. Так, на минувшей неделе США вместе с союзниками обвинили российских хакеров в том, что те в качестве своих мишеней выбирают электронные устройства украинских военнослужащих, передающих данные посредством спутников Starlink.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки ракет ATACMS.