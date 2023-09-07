Боявся "міні-Перл-Харбора": інженери Маска зривали атаки морських дронів біля Криму, — ЗМІ

За словами журналістів, американський мільярдер був під враженням після розмови з російським керівництвом і вкрай побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом. Україна разом із союзними Сполученими Штатами опинилася в становищі, коли комунікації на полі бою залежать від рішення непередбачуваного ексцентричного мільярдера.

Related video

Минулого року Ілон Маск таємно розпорядився, щоб його інженери вимкнули супутниковий інтернет Starlink у районі кримського узбережжя, щоб у такий спосіб завадити секретним операціям України, які були націлені на кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє CNN з посиланням на нову біографію мільярдера за авторством Волтера Айзексона, яка виходить днями. (До речі, для своєї книги автор вибрав вельми нехитру назву: "Ілон Маск".)

Коли начинені вибухівкою морські дрони ЗСУ наблизилися до російських кораблів, зв'язок пропав — і їх без будь-якої шкоди для флоту РФ викинуло на берег.

Автори публікації зазначають, що американський мільярдер, який народився в Південній Африці, був під враженням після розмови з високопоставленим російським керівництвом і вкрай побоювався того, що після атак біля Криму Росія неодмінно відповість ядерним ударом.

Побоювання, що, за його словами, трапиться "міні-Перл-Гарбор", не справдилися. Але все ж цей випадок показовий і свідчить про роль Ілона Маска у війні в Україні.

Перед початком масштабного вторгнення російські війська вивели з ладу системи зв'язку України, і Маск погодився надати супутникові термінали Starlink вартістю мільйони доларів.

Однак щойно Україна почала залучати Starlink у наступальних операціях, Маск став сумніватися в доцільності такого підходу.

"Starlink не призначався для воєн. Його розробили, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, робити добрі мирні справи, а не атакувати дронами", — пояснював Маск у бесіді зі своїм біографом.

За словами Айзексона, з Маском зідзвонювалися радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, начальник Генштабу США генерал Марк Міллі, а також посол РФ у США. Зі свого боку голова українського Мінцифри Михайло Федоров просив Маска відновити зв'язок для морських дронів.

За словами біографа, Маск відповів, що його вразили морські дрони, але все ж таки він не надасть інтернет-покриття в районі берега Криму, оскільки Київ у такий спосіб "заходить надто далеко і ризикує накликати стратегічну поразку".

У підсумку Україна разом із союзними Сполученими Штатами опинилися в становищі, коли комунікації на полі бою залежать від рішення непередбачуваного мільярдера — надалі виникла суперечка щодо того, хто має оплачувати супутниковий інтернет і термінали Starlink для ЗСУ.

За словами Маска, SpaceX виділила десятки мільйонів доларів із власних коштів на відправку Україні супутникового обладнання.

Після публікацій у пресі Маск написав у колишньому до ребрендингу Twitter, що готовий оплачувати витрати уряду України зі своєї кишені.

Відтоді Starlink не став менш важливим у військових операціях. Так, минулого тижня США разом із союзниками звинуватили російських хакерів у тому, що ті як свої мішені обирають електронні пристрої українських військовослужбовців, які передають дані за допомогою супутників Starlink.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС України постачання ракет ATACMS.