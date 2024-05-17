В день наступления ВС РФ на Харьковщину у ВСУ отключились терминалы Starlink, — WP

По словам сержанта ВСУ с позывным "Артист", из-за сбоя в работе систем Starlink связь с разведовательными беспилотниками "просто исчезла".

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В пятницу, 10 мая, когда Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление на Харьковскую область, 125-я бригада территориальной обороны Украины столкнулась с проблемами в работе спутниковых терминалов Starlink. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

В публикации говорится, что бойцы 125-й бригады использовали разведывательные дроны, чтобы наблюдать за ситуацией на границе Харьковской области с Россией. Однако в день наступления оккупантов подразделение потеряла возможность видеонаблюдения из-за действия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сообщается, что терминалы Starlink, которые военные использовали для связи, полностью отключились. Это второй подобный случай с момента начала полномасштабной войны в Украине.

"В определенный момент мы остались совершенно слепыми", — вспоминает командир подразделения БПЛА.

По словам сержанта с позывным "Артист", выход из строя терминалов Starlink стал большой проблемой, так как украинские военные утратили возможность наблюдать за передвижением вражеских дронов. Он отметил, что связь с беспилотниками "просто исчезла".

"Мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали", — рассказал военный.

Напомним, 10 мая ВС РФ начали наступление в Харьковской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина встретила оккупантов огнем, однако враг может подтягивать еще силы в этом направлении.

По информации президента от 17 мая, самая глубокая точка продвижения российской армии в Харьковской области — 10 километров. До бетонной линии обороны ВС РФ не дошли. Целью оккупантов является город Волчанск.