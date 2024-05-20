ВС РФ применяют Starlink на фронте несмотря на блокировку: детали от OSINT-аналитиков (фото)

Во вражеских Telegram-каналах россияне начали распространять информацию о получении новых партий терминалов Starlink. Также оккупанты предоставили друг другу рекомендации по их блокировке.

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Вооруженные силы Российской Федерации обходят блокировку терминалов Starlink и продолжают поставлять их на фронт. Об этом сообщили в "Molfar про OSINT" в Telegram.

"Россияне, похоже, обходят блокировку старлинков и дальше поставляют их на фронт", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что 9 мая в Пентагоне заявили о применении ограничения на использование российскими военными интернет-терминалов Starlink.

Однако 10 мая во время наступления Вооруженных сил Российской Федерации на севере Харьковской области украинские бойцы внезапно потеряли связь со Starlink и "ослепли" из-за этого.

15 мая в российских Telegram-каналах начала появляться информация о новых партиях Starlink и рекомендации о том, как обходить блокировку.

Скриншот из российского Telegram-канала

Напомним, 17 мая в СМИ сообщили, что во время наступления ВС РФ на Харьковщине 10 мая украинская 125-я бригада теробороны столкнулась с проблемами в работе терминалов Starlink. В частности, украинцы потеряли возможность видеонаблюдения из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, а терминалы Starlink отключились. С начала полномасштабного вторжения это второй подобный случай.

9 мая руководитель отдела космической политики оборонного ведомства Джон Пламб заявил, что представителям Пентагона, которые сотрудничают со SpaceX, удалось предотвратить использование россиянами терминалов Starlink на поле боя. Он отметил, что РФ стремится найти способы использования интернет-терминалов и других коммерческих систем связи.